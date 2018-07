Nå får vi vite hvor mye Preikestolen er med i «Mission: Impossible 6»

Endelig får vi svaret på hvor mye av Preikestolen som er med i den sjette utgaven av Mission Impossible.

Men selv om vi her til lands har hengt oss opp i scenene fra turistattraksjonen i Rogaland, er det i Paris store deler er filmet – noe som trolig er årsaken til at den aller første premieren er lagt til Frankrikes hovedstad.

Tirsdag arrangerer produsenten det som kalles «junket» i internasjonal filmindustri. Her får et begrenset antall medier intervjue skuespillerne i forbindelse med promotering av filmen, og NRK er det eneste norske mediet som er med denne gangen.

Nå får vi også vite hvor mye vi får se av Kristoffer Joner. Skuespilleren var med på innspilling i studio i London, men det er ikke kjent hva slags rolle han skal ha.

Etter det NRK erfarer er det filmens sluttscener som ble filmet i Norge, men uten at dette framstilles som Preikestolen eller Norge i historien.

Stjernespekket premiere

På intervjurunden i Paris deltar blant andre regissør Christopher McQuarrie og skuespiller Henry Cavill. De var begge med til Preikestolen i november i fjor.

Ifølge distributøren vil filmens største stjerne Tom Cruise ikke delta i intervjuer, men stille på den røde løperen i Paris torsdag.

Andre skuespillere som deltar i Paris er Angela Bassett, Simon Pegg, Rebecca Ferguson og Vanessa Kirby – sistnevnte kjent for mange i rollen som prinsesse Margaret i den populære Netflix-serien «The Crown».

Britiske Vanessa Kirby er et kjent fjes for mange etter sin rolle som prinsesse Margaret, søster av dronning Elizabeth II, i Netflix-serien «The Crown». Foto: Willy Sanjuan / AP

Filmet i november 2017

Produksjonen slet med vind og tåke da de var i Norge, men trailerne viser at Preikestolen i alle fall er med i den ferdige filmen. Spørsmålet er hvor mye.

Det ble blant annet filmet scener der hovedpersonen i Mission Impossible-universet, Ethan Hunt, spilt av Cruise, hang i en stropp i den stupbratte fjellveggen.

Også Henry Cavill, for mange kjent fra sin rolle som Supermann/Clark Kent i «Man of Steel» (2013), var med på klatringen i Preikestolen.

Han spiller Hunts rival i filmen, og mye tyder på at de er sluttoppgjøret mellom de to som foregår på Preikestolen.

Henry Cavill er antagonisten i «Mission: Impossible 6». Her er han avbildet sammen med hovedrolleinnehaver Tom Cruise, under innspillingen i Rogaland i fjor. Foto: Bjørn Pedersen

Halsbrekkende stunts

Cruise er kjent for å gjøre stuntene sine selv, og denne filmen er intet unntak. Han har blant annet tatt sertifikat for å kunne kjøre helikopter selv.

Men noen ganger går det galt – selv for Tom Cruise. Hollywood-stjerna brakk ankelen under innspilling i London i fjor, da han skulle hoppe fra et tak til et annet.

Det førte til at filmingen på Preikestolen ble utsatt i et par måneder, og Cruise haltet fortsatt under innspillingen i Norge.

Scenen der han skadet seg har for øvrig kommet med i den ferdige filmen.

Skal forhindre global katastrofe

I film nummer seks skal Ethan Hunts Mission Impossible Force, IMF, hanskes med konsekvensene av et oppdrag som har gått galt.

Hunt forsøker å gjenoppta oppdraget, og da begynner CIA å sette spørsmålstegn ved motivene hans. Dermed må IMF-teamet forhindre en global katastrofe, mens både CIA og internasjonale terrorister prøver å stoppe dem.

«Mission: Impossible – Fallout» har kinopremiere i Norge 3. august, og Forsand kommune har annonsert at det blir en egen visning på Preikestolen.