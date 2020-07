Tom Cruise får filme i Norge

Kulturminister Abid Raja sier at det er en stor dag for norsk film og filmglade nordmenn.

– Regjeringen åpner for at utenlandsk filminnspilling skal kunne skje i Norge forutsatt at de har fått støtte fra Norsk Filminstitutt, og at de følger de strenge smittevernreglene som vi legger på dem mens de er her i Norge.

Strengt smittevern

Det innebærer blant annet at de tester seg når de kommer til Norge. Det må skje to ganger med 48 timers mellomrom, og de må da vise frem at de ikke er smittet av korona. De får heller ikke ha kontakt med allmennheten.



– Mission Impossible crewet skal bruke 6 millioner kroner på smitteverntiltak mens de er her, med eget helsepersonell og daglige febermålinger, og så skal de være underlagt kommunelegens regime mens de er i Møre og Romsdal, sier Raja.

Filmingen er planlagt i slutten av august i Møre og Romsdal. Mange har spekulert i at naturskjønne Raumabanen kan være aktuell.

God norgesreklame

At Tom Cruise og hans team kommer for å filme i Norge, tror han betyr mye for reiselivsnæringa, for norsk serie- og filmproduksjon.

– Det handler om å bygge opp under norsk filmproduksjon Det er mange folk i Norge som kommer til å få arbeid i regi av dette, og ikke minst få en kompetanseheving.

– Hjalp det at Tom Cruise ringte deg personlig?

– Vi åpner opp for alle, ikke bare Tom Cruise.

Kulturministeren sier at alle som har fått støtte fra Norsk Filminstitutt til film- og serieproduksjon i Norge, skal kunne gjøre filminnspilling i Norge. Forutsatt at de følger det samme smittevernregimet.

Hvor de skal filme er delvis hemmelig, men Abid Raja sier at de hovedsakelig skal filme i Møre og Romsdal.