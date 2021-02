Syriske flyktninger hekler Bernie Sanders-dukker til nordmenn

Bilde av 79 år gamle senator Bernie Sanders, fra innsettelsesseremonien til president Joe Biden, har gått viralt på sosiale medier.

På få dager ble det solgt Bernie-produkter for 15,4 millioner norske kroner. Nå har også en norsk psykolog og syriske flyktninger kastet seg på trenden.

Foto: Brendan Smialowski / AFP

– De første dukkene kom fram til Norge på torsdag, og nå har vi laget 100 til. Målet er å lage så mange at det finansierer den ene skolen et helt år. Det betyr undervisning for 300 barn, sier Solfrid Raknes på telefon fra Libanon.

Saken ble først omtalt i Romsdals Budstikke

Hekleinntekter driver skole

45 syriske kvinner hekler Bernie-dukker i høyt tempo. Inntektene deles i to: halvparten får kvinnene i lønn, resten går til å drive en skole for 300 barn i en flyktningleir.

Men nordmenn kan ikke kjøpe en Bernie, understreker Raknes.

– Dette er ikke butikk, men et veldedighetsprosjekt. Man kan donere 450 kroner til prosjektet og da får man en Bernie, sier hun.

Dukkene er klare til å sendes med fly hjem til sine givere i Norge. Foto: Privat

Skaper håp i en tøff hverdag

I fire år har psykologen fra Møre og Romsdal engasjert seg i flyktningarbeid i Libanon. Hun er psykolog og anerkjent for sine opplegg for å snakke med barn og ungdom om psykisk helse. De brukes i norske skoler og barnehager, og er oversatt til flere språk, blant annet arabisk.

Det var for å bruke dette i flyktningleirene hun kom til Libanon for flere år siden, landet som har rundt 1,5 millioner flyktninger.

Nå har Raknes base i Beirut. Hun samarbeider med lokale aktører som driver skoler og psykiske helsetilbud i ulike flyktningleirer. En av skolene finansierer de med inntekter fra hekling.

– At barn og unge får gå på skole, gir dem håp om en framtid. Samtidig gir heklingen kvinnene et meningsfylt arbeid, som skaper betydning for andre og gir dem stolthet, sier Raknes.

Kvinnene hekler her eller hjemme i teltet sitt. Foto: Privat

Fattigdom, kulde og selvmord

Livet i Libanon er blitt verre det siste året, forteller den norske psykologen. Nesten alle flyktningene og en stor andel av den libanesiske befolkningen lever under fattigdomsgrensen.

– De fleste syriske flyktningene lever fra hånd til munn, og bor i telt. Nå er det vinter, det er kaldt og vanskelige forhold. Det er ikke mange som dør av sult og kulde, men mange mister livsgnisten, og for mange tar livet sitt, sier Raknes.

Håp fra heklet Bernie

Der klar til å sende neste landing med dukker til Norge. Hun håper Bernie-trenden varer lenge.

– Jeg er jo ikke butikkdame, så det er ikke akkurat storbutikk, men det er gøy og gir penger til heklerne og lærerne i en vanskelig tid, sier Raknes.

Raknes sammen med to av kvinnene som tjener penger på å hekle dukker. Foto: Privat