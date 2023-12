Den tidligere advokaten til Donald Trump, Rudy Giuliani, ble torsdag dømt til å betale 148 millioner dollar. Det tilsvarer om lag 1,5 milliarder kroner. Pengene skal betales som oppreisning til flere valgarbeidere i den amerikanske delstaten Georgia, skriver Reuters.

79-åringen ble også dømt til å betale 32 millioner dollar, omtrent 330 millioner kroner, for ærekrenkelser.

Giuliani har allerede varslet at han vil anke saken, og kaller summene «absurde». Han vitnet ikke i rettssaken.

Den føderale domstolen hadde på forhånd besluttet han var skyldig i å fremsette falske anklager mot valgarbeidere. Dagens rettssak behandlet et sivilt søksmål der en jury skulle avgjøre erstatningssummen Giuliani skulle betale.

Wandrea Moss og Ruby Freeman. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Fikk flom med rasistiske og sexistiske meldinger

Saksøkerne er valgarbeiderne Wandrea Moss og hennes mor, Ruby Freeman.

Begge er svarte, og har i rettssaken vitnet om at de har mottatt en flom med rasistiske og sexistiske meldinger, etter at Trump og hans allierte spredde falske påstander om at valgarbeiderne i Georgia jukset.

Trump tapte valget i Georgia i presidentvalget i 2020.

Giuliani har blant annet påstått at en overvåkingsvideo viste Moss og Freeman skjule og telle flere kofferter med ulovlige stemmesedler.

En etterforskning slo fast at stemmesedlene var ekte, og at Moss og Freeman gjorde jobben sin på riktig vis.