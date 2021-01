Bernie Sanders-produkter solgt for millioner

Et bilde av 79 år gamle senator Bernie Sanders, fra innsettelsesseremonien til president Joe Biden, har gått viralt på sosiale medier.

Bildet som viser Sanders godt innpakket sittende på en klappstol, med votter og munnbind, har blitt kopiert inn i en rekke andre situasjonsbilder.

Sanders, som er fra delstaten Vermont i USA, har utnyttet populariteten til å selge gensere og T-skjorter med bilde fra sin nettbutikk.

I løpet av fem dager har han solgt gensere for 1,8 millioner dollar, noe som tilsvarer 15,4 millioner norske kroner, skriver CNBC.

Varme måltider

– Jane og jeg er forbløffet over kreativiteten som mange har vist den siste uken, og vi er glade for at vi kan bruke min popularitet på internett til å hjelpe dem som trenger det i Vermont, sier Sanders.

Pengene gir Sanders til «Meals on Wheels», en organisasjon som skaffer varme måltider til folk i Vermont som er kronisk syke, eller som ikke har mulighet til å lage sine egne måltider. Også «Vermont Parent Child Network» får en del av inntektene fra salget.

– Men denne summen er ikke noe erstatning for handling fra Kongressen, sa Sanders med referanse til den massive krisepakken som behandles der.

Selskapet Getty Images vil også donere inntektene fra lisensavtalen til «Meels on Wheels», ifølge Sanders.

Gjenbruk

Vottene Sanders har på seg på da bilde ble tatt ble laget for to år siden av Jen Ellis, som er skolelærer i Vermont.

– Jeg laget vottene for et par siden. Med gjenbruk av ullgensere, og fleece som er laget av resirkulerte plastflasker, skriver hun på Twitter.