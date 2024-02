Oppsummering: Ekspander/minimer faktaboks Viking of Norway selger ullprodukter med norsk flagg og norske motiv, men ullen er fra Peru og produksjonen skjer i utlandet. Selskapet hevder at de har rettigheter til å bruke det norske flagget på sine produkter, men dette er blitt avvist av Patentstyret. Forbrukerrådet mener at markedsføringen kan være villedende, da det kan gi inntrykk av at produktene er norskproduserte. Daglig leder i Viking Garn, Ivar Audun Ullebust, avviser kritikken og hevder at bruken av det norske flagget er et symbol på høy kvalitet på design. Bransjen kritiseres for manglende åpenhet rundt opprinnelsen til ullen som brukes i produktene. Viking Garn planlegger å bli flinkere på å merke hvor ullen kommer fra. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Selskapet Viking of Norway AS med hovedkontor i Oltedal i Gjesdal kommune i Rogaland selger produkter med norsk etikett.

Produktene er prydet med både norsk flagg og norske motiv. Men, som NRK også tidligere har omtalt, er ullen er fra Peru og produksjonen skjer i utlandet.

Nå reagerer flere på at Viking of Norway har fortsatt med praksisen.

Dette er noen av garntypene som selges på hjemmesida til Viking Garn. Disse nøstene har norsk flagg som en del av designet, noe flere reagerer på. Foto: Skjermdump fra Viking Garn

Siv Heia Uldal er fagansvarlig for ull i Animalia, og hun er klar i sin tale:

– Jeg synes det er spesielt at de bruker et norsk flagg slik de gjør på en del av etikettene sine. Ullen er ikke norsk, mye av det er ikke rein ull og det er heller ikke spunnet i Norge, sier hun.

Siv Heia Uldal synes merkingen til Viking Garn er spesiell, men påpeker at det er mye misvisende merking av ull. Foto: Caroline Roka. / Animalia

Nationen omtalte saken først (ekstern lenke) – og til avisa hevdet Viking of Norway at de hadde rettigheter på flagget på banneret.

Patentstyret slo ned påstanden og oppklarte at selskapet kun hadde patent på «Viking Garn» og «Viking of Norway».

Viking of Norway AS er navnet på selskapet med merkevarene Viking of Norway for ullplagg og Viking Garn for garnet og ullen. Det norske flagget blir brukt i begge selskapene.

Daglig leder i Viking Garn helt uenig

Daglig leder Ivar Audun Ullebust i Viking Garn mener de ikke prøver å lure noen.

– Jeg synes kritikken er voldsomt urettferdig. Vi har aldri tenkt vi skal utnytte forbrukeren.

Han mener at de ikke hadde eksistert hvis de kun skulle ha brukt norsk ull.

– Vi spiller med åpne kort. Bruken av det norske flagget trenger ikke være et symbol på norsk ull, men et symbol på høy kvalitet på design.

Ivar Audun Ullebust synes at kritikken er urettferdig. Han forteller at han ikke kunne drevet en så suksessfull bedrift dersom han hadde brukt norsk ull. Foto: Philip Kollstrøm / NRK

Forbrukerrådet: Kan være villedende markedsføring

Det står ingen steder på nettsiden at produktet er norsk. Men med navnet, flagget og innpakningen er det lett å tenke noe annet.

Ifølge juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet kan det være villedende markedsføring hvis det etterlatte inntrykket er at produktet er norskprodusert.

Thomas Iversen i Forbrukerrådet mener det kan være snakk om villendene markedsføring. Foto: Forbrukerrådet

– Om det etterlatte inntrykket av markedsføringen er at produktet er helnorsk, mens produksjonen har vært på andre siden av jorda, bør det være tydeligere markert, sier han.

Iversen understreker at han ikke har gjort en grundig juridisk vurdering av saken, men han tror forbrukere kan ende opp med å føle seg snytt hvis de tror at de handlet norsk ull.

– For mange er det et poeng å enten støtte det lokale næringslivet eller handle produkter som er kortreiste. Dette garnet er ikke kortreist. Noen nøster er markert med norske flagg, mens andre ikke er det. Dette har også betydning for hvilken forventning forbrukerne kan ha, sier han.

Mener garn- og ullbransjen har svart belte i å lyve

Selv om Ullebust fra Viking Garn avviser kritikken, sier han at de kan bli bedre på å skrive hvor ullen er fra.

– Der det står 70 prosent ull, kan vi skrive at den er fra Sør-Amerika, Australia eller New Zealand. Det kommer vi til å justere og bli flinkere på slik at folk ikke skal tvile på at vi kjører åpent med det vi holder på.

Tone Skårdal Tobiasson er forfatter og journalist og medforfatter av boken Ren Ull. Hun har også vært norsk-ull-ekspert i Symesterskapet.

Tobiasson er ikke nådig i sin dom.

– Bransjen har svart belte i å lyve, sier hun.

Tone Skårdal Tobiasson forteller NRK at feilmerkingen er et bransjeproblem. Foto: Arne Fredrik Næss / NRK

Tobiasson mener garnbransjen noen ganger gir inntrykk av at produktene er norskproduserte eller har stoffer som egentlig ikke er hva de utgir seg for.

Siv Heia Uldal i Animalia mener det er en del misvisende merking av ull, og at de ønsker en større åpenhet rundt hva som er norsk ull eller ei.

Den 15. januar lanserte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) kvalitetsmerket «Made In Norway». Nå er målet at denne merkingen skal bidra til mer åpenhet.