Fyrte løs mot Arbeiderpartiet

Partileder Siv Jensen holdt appell sammen med de to toppkandidatene i Møre og Romsdal, Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale. På Kiperviktorget fikk tillitsvalgte, en håndfull kjernevelgere og noen nysgjerrige høre et tydelige og målrettet budskap

Angrep skatteøkninger

Alle de tre Frp-toppene understreket at årets stortingsvalg er et retningsvalg, og ikke overraskende var Arbeiderpartiet skyteskive.

– Det næringslivet på Vestlandet trenger er ikke flere skatter. Skatteøkningene på 15 milliarder kroner som Arbeiderpartiet har lovet, kommer på toppen av eiendomsskatten som går som en epidemi over landet, sa Sylvi Listhaug som gjentok påstanden om at Jonas Gahr Støre ikke har forstått Vestlandet.

– En stemme på Arbeiderpartiet er langt på veg en stemme til Miljøpartiet og Rødt. Med disse på vippen vil Vestlandet bli utarmet.

Spenning

En av tilhørerne slår av en prat med Jon Georg Dale på Kipertorget i Ålesund. Foto: Trond Vestre / NRK

På målingene seiler det borgerlige regjeringsalternativet i medvind for øyeblikket. Med Venstre over sperregrensen på fire prosent kan det ligge det an til et klart flertall for de borgerlige partiene. Med Venstre under sperregrensen blir det jevnt. Det kan går mot et svært spennende evalg.

Målingene i august har økt sannsynligheten for at dagens regjering kan fortsette, men det er lite sannsynlig at det blir en tilsvarende avtale mellom partiene som de inngikk for fire år siden.

I Møre og Romsdal har målingene vist at Frp trolig må kjempe for å holde det andre stortingsmandatet i fylket.

Økende optimisme

Men de landsdekkende målingene som har kommet i løpet av august, har skapt optimisme hos begge regjeringspartiene. På Kiperviktorget var gjennomgangsmelodiene at det er de gode resultatene i regjering som har skapt medvinden

– Vi har vist at vi kan styre landet i krevende tider, sa Frp sin partileder Siv Jensen.

– Arbeiderpartiets skremselspropaganda om hvor ille det ville gå med Frp i regjering fungerte ikke for fire år siden, og den fungerer heller ikke nå, sa Jon Georg Dale.

Frihetsverdier

Mange ville snakke med Sylvi Listhaug under Frp sin valgkampåpning i Ålesund lørdag. Foto: Trond Vestre / NRK

Sylvi Listhaug var i sin appell også innom terrorangrepene i Spania torsdag. I en handlegate i Barcelona ble 14 personer drept da en varebil kjørte inn folkemengden. Listhaug knyttet terrorangrepene til det hun mener er et behov for å forsvare norske verdier og holde kontroll over innvandringen til landet

Og nok en gang angrep hun Arbeiderpartiets statsministerkandidat, Jonas Gahr Støre.

– Det finnes noen der ute som ikke deler de frihetsverdiene som vi har i vår samfunn, som har som mål å spre frykt og som har som mål å ødelegge de frihetsverdiene som våre samfunn er bygd på. Vil vi ha en statsminister som sviktet på det groveste da ttringsfriheten var satt på spissen, som hengte ut en redaktør til tørk istedenfor å stå opp for vår rett til å ytre oss, sa Sylvi Listhaug.