FrP mener Ap ikke forstår seg på vestlandet

– All skjønner på dialekta mi at jeg skjønner Vestlandet. Dessverre gjør ikke Arbeiderpartiet det, og det vil føre til at det blir vanskeligere for Vestlandet fremover hvis han kommer til makta, sa Sylvi Listhaug til NRK på brygga i Ulsteinvik i dag.

Mener skatter sentraliserer

Hun mener regjeringsskifte og en mulig skatteøkning kan føre til tunge tider på Vestlandet.

– Den sikreste måten å sentralisere mer på er å tappe kapitalen ut av alle disse flotte bedriftene og sende de til Oslo. Hvis vi derimot sørger for at de går godt kan vi sørge for at de ansetter flere og investerer mer i lokalsamfunnet, bygge idrettshaller og holde velferden oppe her ute i distriktene, la FrP-leder Siv Jensen til.

– Skattekutt gir ikke flere arbeidsplasser

Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet sier regjeringens skattepolitikk ikke har skapt flere jobber på Vestlandet. Foto: Katrin Hellesnes / NRK

FrP har nylig nedprioritert kutt i formuesskatten - uten at de nevnte det på besøket i Ulsteinvik. Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet poengterer at også hun er vestlending, og sier at regjeringens skattekutt de siste fire årene ikke har ført til flere arbeidsplasser på Vestlandet.

– Problemet på Vestlandet nå er jo at det ikke er flere arbeidsplasser. Det blir ikke skapt nok jobber. Det er mye dyktige folk og mye kompetanse, det er sterke industrimiljø. Men Siv Jensen klarer ikke å svare på dette spørsmålet: Hvor mange jobber har skttekuttene hennes ført til? Svaret er ganske enkelt: Ikke en eneste én.