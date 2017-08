KrF frykter ikke Listhaug-effekten

Fredag hadde KrF sin valgkampåpning på Jugendstilsenteret i Ålesund der partileder Knut Arild Hareide også var med.

Etter partiets storhetstid under Kjell Magne Bondevik som var statsminister 1997–2000 og 2001-2005, har KrF sittet igjen med ett mandat i Møre og Romsdal. I 2009 og 2013 har partiet måtte kjempe for å holde mandatet.

Steinar Reiten er toppkandidaten til KrF i Møre og Romsdal. Hans bestefar, Sverre Reiten, ble valgt inn på Stortinget i 1945 som var det året KrF fikk sitt store gjennombrudd i norsk politikk. I hele etterkrigstiden har KrF vært representert på Stortingets Mørebenk, i enkelte perioder med hele tre representanter.

Kampvilje

Så Steinar Reiten har en arv å forvalte, men han føler ikke noe press.

– Jeg føler et ansvar, men ikke noe press. Det jeg føler på nå er kampvilje. Jeg skal ut i dette fylket å fortelle hvilken god politikk KrF har, tuftet trygge verdier, og jeg tror at dette skal gå vegen.

KrF sin toppkandidat peker på Senterpartiet som den kanskje største konkurrenten i Møre og Romsdal. Men i sommer har KrF blitt utfordret av Frp-politiker og innvandringsminister Sylvi Listhaug i kampen om de kristne velgerne. I en debatt i NRK gikk hun i strupen på KrF-leder Knut Arild Hareide som ga svar på tiltale.

Debatten om kristne verdier

Hareide avviser at Frp har fått eierskap til verdidebatten, og han frykter heller ikke noen Listhaug-effekt i stortingsvalget.

– Hennes innfallsport til verdidebatten har kun vært innvandring, og går du til kristne velgere så er de opptatt av mer enn det. De vil ikke ha sprit i lokalbutikken, de er opptatt av å ha visse etiske grenser for gen- og bioteknologi. Frp er også det eneste partiet som sier ja til aktiv dødshjelp som bryter med menneskeverdstanken for mange kristne.

– Det er en gavepakke til KrF at andre partier nå snakker om kristne verdier. Det er 50 år siden Lars Korvald begynte å snakke om dette så velkommen etter, sier Knut Arild Hareide.

Små marginer

Det kan gå mot et svært spennende stortingsvalg i Møre og Romsdal der små marginer kan avgjøre kampen om mandatene. KrF kjemper for å holde sitt mandat. Frp og Høyre kjemper for å holde andremandatet. Venstre kjemper for å holde utjamningsmandatet som forutsetter at partiet klarer fire prosent nasjonalt.

– Nå har vi hatt noen målinger som viser at vi er på rett side av streken. Jeg har god tro på at det skal gå, ikke minst fordi vi nå går til valg på en god næringspolitikk, sier Steinar Reiten.