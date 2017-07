Fra Japan til Hjertøya

I 1930-årene bodde den tyske kunstneren Kurt Schwitters i en ni kvadratmeter stor hytte på Hjertøya utenfor Molde sammen med familien. Hytta var både bolig og kunstinstallasjon. Schwitters regnes som en av de mest banebrytende kunstnerne i det 20- århundre, og de siste årene har interessen for arbeidene hans økt.

Kurt Schwitters i Norge Ekspandér faktaboks Kurt Hermann Eduard Karl Julius Schwitters (1887-1948) Født i Hannover

Tysk billedkunstner og forfatter

Utviklet sin egen signatur han kalte MERZ

Hans verk omfattet stilretningene dadaisme, konstruktivisme og surrealisme

Han kom til Hjertøya første gang i 1930 og bodde der sammen med familien fram til krigen

Schwitters flyktet fra naziregimet i Tyskland og bodde både på Lysaker og Hjertøya

Han flyktet fra Norge til England under krigen

Døde av hjerneslag i Kendall i England i 1948

Det er igjen stor interesse for Kurt Schwitters kunst internasjonalt

Ni dager på å lage kunst

I sommer er det duket for en helt spesiell utstilling i Molde. Fire kunstnere er denne uka samlet på Hjertøya for å lage sine egne kunstverk. De har ni dager på seg, før kunstverkene tas med over fjorden og utstillingen åpner i kulturhuset Plassen i Molde under Moldejazz.

– Å bli invitert hører sjeldenhetene til for kunstnere nå til dags. Vi skal alltid søke og søke og søke. Det er så deilig å bli invitert, sier Marit Moltu, den eneste norske kunstneren som er med på prosjektet.

De fire kunstnerne tar båten til Hjertøya for å jobbe seg frem mot utstillingen som åpner mandag 17. juli. Foto: Ann Eli Nøsen / NRK

Jobber som Schwitters

– Jeg samler små steiner med mose, sier den japanske kunstneren Hideko Kanno mens han beveger seg rundt i skogen på Hjertøya. Han vil lage kunst av det han finner i naturen, på samme måte som Schwitters gjorde.

Nederlandske Caroline Lindo er en av de fire kunstnerne som denne uka arbeider på Hjertøya. Foto: Roar Strøm / NRK

I tillegg til Kanno og Moltu bidrar svenske Sandra Norrbin og nederlandske Caroline Lindo.

For Schwitters var den lille hytta på Hjertøya først et feriested, så et skjulested. Hans abstrakte kunst ble stemplet som «degenerert» av nazistene, og da Norge ble invadert i 1940 måtte han flykte videre til England, hvor han bodde frem til sin død.

Dette er hytta Kurt Schwitters bodde og jobbet i. Inventaret ble flyttet til Romsdalsmuseet i Molde for to år siden. Foto: Ann Eli Nøsen

En blanding av stilarter

Utstillingen har fått navnet «Hjertøya Merz 2017». Merz er navnet på kunstretningen Schwitters skapte ved å blande ulike stilarter og uttrykk, som collage, lydpoesi, arkitektur, skulptur, assemblage, maleri og typografi.

Hytta hans på Hjertøya kalles en merzbau. Schwitters hadde flere slike, men kun tilholdsstedet utenfor Molde eksisterer fremdeles. Etter å ha stått åpent for alle interesserte i mange år, ble interiøret i 2015 flyttet til Romsdalsmuseet i Molde som del av et større Schwitters-prosjekt i regi av Henie Onstad Kunstsenter, Sparebankstiftelsen DNB og Romsdalsmuseet i Molde.