Ektepar pågrepet i Molde-saken

Politiet har pågrepet en mann og en kvinne siktet for frihetsberøvelse i forbindelse med letingen etter den 37 år gamle ungareren Karoly Csenyi i Molde

– 37-åringen er fortsatt savnet og vi vet ikke hvor han befinner seg, opplyser etterforskingsleder Knut Meek Corneliussen under en pressekonferanse.

Mannen ble sist sett i Storgata natt til lørdag 23 juni. Han ble meldt savnet på mandag, da det viste seg at han ikke hadde møtt opp på jobb.

Etterforskingsleder Knut Meek Corneliussen sier etterforskningen pågår fremdeles. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Ekteparet som nå er pågrepet er siktet for frihetsberøvelse.

– Det har vært en omfattende etterforskning som har jobbet med saken i flere dager. Vi har også hatt bistand fra Kripos, sier Knut Meek Corneliussen.

– I går ble en mann og en kvinne pågrepet og de er siktet for frihetsberøvelse. Det er et ektepar i 40-åra som vil bli begjært varetektsfengselet i fire uker og det er planlagt et fengslingsmøte senere i dag, sier han.

De pågår avhør nå av de siktede. Derfor kan en ikke noe om hvordan de stiller seg spørsmålet om straffskyld.

Politiet ønsker tips fra publikum i saken og leter fortsatt etter 37-åringen.

– Det er veldig viktig for oss å få kartlagt hvor han er og i hvilken tilstand han er i.

Den siste sikre observasjonen av savnede var lørdag kl 01.00 i ved DnBs minibank i Storgata i Molde.

Karoly Csenyi er om lag 182 cm høy og har normal, slank kroppsbygning. Han har kortklipt hår og ved siste observasjon hadde han på seg svart genser, lys dongeri, svarte Adidas-sko med hvite detaljer.

Saken oppdateres