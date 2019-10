Dømt til fengsel etter å ha fabrikkert bevis

Da mannen ikke møtte på jobb som avtalt mandag 25. juni 2018, ble det satt i gang en omfattende leteaksjon og politietterforskning. Kripos ble også koblet inn i saken. Bilen til mannen ble funnet utenfor boligen hans.

Etterforskere fra Kripos undersøkte leiligheten til mannen etter at han blei meldt sakna. Der fant de blod og knust glass. Foto: Eirik Haukenes / NRK

Politiet gjorde en rekke vitneavhør og tekniske undersøkelser hjemme hos mannen. Kripos ble også koblet inn i saken og etterforskerne fant blod og knust glass som kunne tyde på en slåsskamp inne i leiligheten.

La igjen konvolutt med «bevis»

Ifølge dommen var mannen i et forhold med den fornærma kvinna, og ønsket at hun skulle forlate ektemannen. Kvinna på sin side, ønsket ifølge dommen å avslutte forholdet til domfelte.

Etter dette reiste mannen fra Molde uten pass og bankkort, og skrudde av telefonen sin.

Den da 37 år gamle mannen skal også ha plantet sitt eget blod i bilen til ekteparet. Han skal også ha lagt igjen en konvolutt med det som skulle være «bevis» mot et ektepar fra Molde, før han forsvant.

Tømte tjern for vann i løpet av omfattende etterforskning

Funnene i leiligheten til mannen gjorde at politiet fikk mistanke om at han hadde vært utsatt for frihetsberøvelse, eventuelt drap. Under etterforskningen ble blant annet to tjern som ligger i nærheten av der mannen bodde, pumpet tomt for vann.

Det ble sett i gang en omfattende leteaksjon etter mannen og to tjern ble tømt i søket etter han. Foto: Eirik Haukenes / NRK

I mellomtiden ble et ektepar i 40-åra arrestert og siktet for frihetsberøvelse. Siktelsen ble tatt ut på bakgrunn av funn som ble gjort i forbindelse med etterforskningen.

Funnet i Frankrike

Ca en uke etter at mannen først ble meldt savnet, ble han funnet i Frankrike og pågrepet. Pågripelsen førte til at de to fornærmede ble sluppet ut av varetekt. I mai i år blei saken mot dem formelt lagt bort.

Politiet fikk etter hvert mistanke om at mannen selv hadde fabrikkert bevis i saken, og han ble siktet for grov uriktig anklage mot ekteparet.

Mannen ble krevd utlevert til Noreg, men utleveringsprosessen tok lang tid. Først i februar 2019 kom ungareren til Molde. Han har vært varetektsfengslet siden da.

Erkjenner ikke straffskyld

Mannen erkjente ikke straffskyld da saken startet. I retten forklarte mannen at han forlot leiligheten si i all hast fordi han var i en tvangssituasjon. Denne forklaringen mener retten at mannen ikke har klart å redegjort for.

Mannen sin forsvarer, Astrid Bolstad, sier til NRK at de anker dommen. Foto: Wold&Co

I dommen står det at retten finner det bevist utover enhver tvil at mannen med hensikt har plantet bevis. Dette ble gjort på en slik måte at de var ment å skape et uriktig grunnlag for straffansvar for ekteparet. Retten mener det også er skjerpende at handlingen bærer preg av å være godt planlagt.

Under rettssaken i Romsdal tingrett for to uker siden la aktor ned påstand om tre års fengsel, men mannen ble dømt til ett år og seks måneders fengsel. Ni måneder av dommen får mannen fradrag for. Dette fordi han har sittet varetektsfengslet siden han ble utlevert.

Mannen er også dømt til å betale 160.000 kroner i oppreisning til de to fornærmede i saken.

Anker dommen

De to fornærmede i saken er tilfreds med resultatet og rettens begrunnelse, opplyser bistandsadvokat John Marius Dybvik.

Mannens forsvarer, Astrid Bolstad, sier at mannen vil anke dommen.