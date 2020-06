DNA bekrefter at levninger etter savnede Maja er funnet

Politiet har i dag fått opplyst fra Oslo universitetssykehus at DNA-analysen bekrefter at det er levninger etter den savnede Maja Herner som ble funnet 5. juni i fjellområdet Nivane i Ørsta på Sunnmøre. Det opplyser politiet i en pressemelding.

Benrestene ble funnet sammen med en sko av samme modell som Herner hadde på seg da hun forsvant 21. november 2018.

Ikke funnet på ulykkesstedet

Det ble gjort søk i fjellet da skoen og benrestene ble funnet, men uten resultat. Foto: Remi Sagen / NRK

Det var en mann på fottur i fjellet som fant skoen og beinrestene. Politiet fastslår at funnstedet ikke er selve ulykkesstedet og har derfor fortsatt å gjøre søk, men uten at det er gjort flere funn.

Mye snø i området har gjort letearbeidet vanskelig og letemannskapene har ventet på at snøsmeltingen skulle komme lenger.

Tirsdag melder politiet at letingen tas opp igjen i onsdag.

– Mannskap skal opp i området igjen på onsdag 17. juni, opplyser stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt.

Det skal gjøres søk i et område med ur og i et område som tidligere lå under snøen i fjellpartiet Nivane. Sætre forklarer at det også er planlagt søk noen flere steder i fjellet, men når det kan søkes der avhenger av snøsmeltingen.

Usikkert hvor hun gikk

Det har vært mange store leteaksjoner i fjellene ved Ørsta sentrum etter at Maja Herner. Sammen med Røde Kors har politiet undersøkt store områder også områder tilknyttet fjellpartiet Nivane der skoen er funnet.

Men opplysningene som politiet hadde gjorde at finsøka tidligere ble gjort lenger øst enn der skoen og beinrestene ble funnet, skriver politiet i pressemeldingen.

De er fremdeles ikke sikre på hvor i fjellet Maja Herner har gått. Den siste sikre observasjon var fjellpartiet Skålavegen i Ørsta sentrum 21. november 2018. Mobilen hennes har vært plassert svært høgt oppe i terrenget.