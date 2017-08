Bønder krever strakstiltak for å hindre jerveangrep i Geiranger

Denne uken ble 14 av hans sauer revet i hjel av jerv i Gråsteindalen, like ved Geirangerfjorden.

Sauebonde Vidar Sunde. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Sauebonde Vidar Sunde har hatt dyr på beite i dette området i 25 år, lenge før det også ble utpekt som yngleområde for jerv. Han mener myndighetene taler med to tunger.

– På den ene siden vil de gjerne at vi som saueholdere skal ha sau på beite i verdensarvområdet. Opp på det får vi en ekstra oppmuntring om å ha det i form av en liten økonomisk pott. I tillegg til det skal de også rovdyr der, som ikke er forenelig, sier Sunde.

Vil vurdere andre forslag om bøndene vil

Verdensarvområdet rundt Geiranger er avhengig av beitedyr for å opprettholde kulturlandskapet og statusen. Men når området er prioritert til rovdyr, kan det bli vanskelig.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

– Det er klart at dette er et dilemma, men stortingsflertallet har bestemt at vi skal ha rovdyr-prioriterte områder. Det gjør at i disse områdene så vil en oppleve slike problemstillinger fra en tid til annen, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Saueeierne vurderer å be om fellingsløyve og mener noe må gjøres straks. Flytting av grensene for yngleområdet er lite aktuelt, men statsråden ønsker å komme bøndene i møte.

– Jeg er ikke fremmed for å vurdere andre forslag, om bøndene som nå opplever tap, mener at det er nødvendig, sier Dale.

Å flytte beite vil skape problemer for andre

Dette groteske synet var noe av det som møtte sauebøndene tirsdag kveld. Levende sau sto med utrevne øyer etter at jerven hadde vært på besøk i Gråsteindalen. Foto: Bjørn Helge Rønneberg

Til helga skal Sunde starte sankinga av sauene som er igjen i fjellet, og frykter enda større tap. Likevel vil han ikke gi opp.

Men å sende beitedyrene til et annet område betyr nye problemer både for han og for andre saueeiere i området:

– Om jeg og de to andre saueholderne trekker dyra ut av beiteområdet, vil også jerven forflytte seg til våre venner som driver med sau i nærområdene der inne, sier Sunde.