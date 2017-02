– Store deler av flåten skal vere i arbeid i 2017

Låge oljeprisar og redusert aktivitet på oljefelta i Nordsjøen og Norskehavet har ført til økonomiske problem for dei aller fleste offshorereiarlaga langs kysten. Olympic Ship, med Stig Remøy i spissen, er eitt av desse reiarlaga.

Stig Remøy er godt nøgd med omorganiseringa av reiarlaget. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Sjølv om det ei god stund har sett mørkt ut, har Olympic Ship kome fram til ei løysing som skal sikre drifta i fleire år framover.

– Vi har gjort ei restrukturering som gjer at selskapet skal vere klar til å møte dei komande fire åra utan noko finansiell hjelp, seier skipsreiar Stig Remøy til NRK.

Olympic Ship er delt i to selskap. Dei lokale eigarane har gått inn i sub-sea-delen. Dei reknar med at det kjem til å bli god vekst i eit område der det er relativt færre skip på verdsbasis.

– Subsea er ein veksande industri. Vi trur at denne delen kjem raskare tilbake enn resten av olje- og energiindustrien. Det må drivast vedlikehald og det må byggast infrastruktur på havbotnen. Og det er dette subsea jobbar med, seier Remøy.

No er grunnlaget lagt for å kunne sikre arbeidet til om lag 500 tilsette.

– No fokuserer vi på at båtane skal få arbeid og vi har god tru på at store deler av flåten vår skal kome i arbeid i løpet av 2017, seier Remøy.