– Noen vil komme til å puste Karsten i nakken om noen år

Det kan hende det er noe i vannet i Ulstein kommune, for her trener Dimna IL midt på dag i over 24 grader.

– Her er det veldig mange som vil kunne heve seg helt opp i landstoppen. Vi har utøvere på stadion her i dag, som er bedre enn det Karsten var når han var 15 år. Her er noen som vil komme til å puste Karsten i nakken om noen år, sier trener Arve Hatløy.

De siste 10 årene har klubben vokst, og det kan virke som om Warholm-effekten har tatt av.

– Det er nesten så det kommer nye utøvere som vil trene med oss hver uke. Det er mange som ser opp til Karsten og som sikkert vil prøve å kopiere mye av det han har gjort.

Satser på mangekamp - sliter med kasteøvelser

Torsdag reiser blant annet Toralv Opsal, Jonas André Ose og Anna Kleven til junior NM i Harstad. De spesialiserer seg innenfor forskjellige grener, men alle vil satse på å bli god i mangekamp, slik som Warholm først startet med.

Toralv Opsal satser på å bli god i mangekamp. Som Warholm, sliter også han med spyd. Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

– Jeg reiser dit for å prestere egentlig. Personlige rekorder og forhåpentligvis pallplasser, sier Toralv Opsal.

– Jeg har store forhåpninger til NM. Jeg vil slå min personlige rekord i lengdehopp, forteller Anna Kleven.

– Dere vil alle satse på å bli god i mangekamp, men finnes det en gren dere ikke er så gode i?

– Alle kasteøvelser sliter jeg litt med, forteller Kleven og ler. Spyd, kule, diskos og slegge. Jeg kan ikke slike ting.

Både Ose og Opsal ler med og nikker. De er ikke de eneste som slet med disse øvelsene. Det gjorde også Warholm.

– Må ha et navn før man kan brøle

Under VM i London har vi sett Warholm brøle høylytt og slå seg på brystet og pannen før startskuddet går. For 15-åringene er ikke dette ritualer de kommer til å ta med seg til junior NM.

Anna Kleven (fremst) løfter benene høyt over hekkene under dagens oppvarming på trening. Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

– Jeg prøver å bare slappe av og tenke at «dette går bra, dette får jeg til». Jeg har også folk rundt meg som hjelper meg med å psyke meg opp, sier Kleven.

– Jeg er litt den stille typen før start. Prøver å konsentrere bare på meg selv. Jeg blir såpass opptent under løpet, sier Ose.

– Så dere gjør ikke som Warholm og brøler og slår dere i ansiktet før start?

– Jeg er ikke helt på det nivået at det blir akseptert at jeg står og brøler foran kamera, forteller Opsal, mens de andre bryter ut i latter. Du må først ha et navn tenker jeg.