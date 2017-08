Warholm om ritualene: – Vi er som hunder som står og pisser på treet

– Jeg gjør det for å gire meg opp, sier Karsten Warholm.

Før forsøket på 400 meter hekk fikk tv-seerne se deler av ritualene som skal gjøre ham klar til å ta ut alt.

I minuttene før start gikk Warholm flere runder for seg selv. Han slo seg på brystet og mot pannen, og brølte høylytt.

Det samme gjentok han da han måtte gjøre seg klar på nytt etter at en av konkurrentene tyvstartet. Da måtte de starte om igjen, og i minuttene som gikk gjorde Warholm seansen en gang til.

Her er deler av "ritualet" Warholm gjennomførte før forsøksheatet i VM.

– Lager bare lyder

21-åringen forteller at det hele er blitt en vane.

– Det er blitt et rituale på trening. Når man trener mye alene, så trenger man å gire seg opp litt for å få frem de gode treningsprestasjonene. Man trenger noe for å få opp adrenalinet litt, og det der er ting som fungerer for meg, forklarer han.

– Hva er det egentlig du brøler?

– Jeg roper egentlig ingenting. Jeg lager bare lyder. Vi er som hunder som står og pisser på treet, vet du, sier han og ler.

Høyst sannsynlig kommer han til å gjøre det samme før han mandag kveld skal løpe semfinale i VM, klokken 21.20 norsk tid. Warholm kontrollerte seg inn til andreplass i forsøksheatet søndag.

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal tror Warholm vinner mye på å gire seg opp slik.

– Det virker som han finner det riktige spenningsnivået med det. Det har han vist i mange konkurranser før, sier han.

Warholm har vakt oppsikt før, da på grunn av mer klassisk publikumsfrieri. Under Bislett Games henvendte han seg til publikum på denne måten:

Warholm shower før starten i Bislett Games

– Vinner publikums gunst

Det samme forsøkte han da han vant Diamond League-løpet i Stockholm.

– Jeg prøvde å ta «en Bislett» i Stockholm, men da fikk jeg ikke så mye respons. Her var det i alle fall litt, sier han om VM-publikummet i London.

I VM er lyden fra publikum til tider øredøvende. Warholm forteller at han blir trigget av den typen stemning - ikke nervøs.

Rodal sier slike fakter er aller best når de følges opp av gode prestasjoner, og det har foreløpig ikke vært noe problem for Warholm.

– Så lenge det ikke blir overdrevent, så er det bare bra. Jeg tror nok uansett Warholm vinner publikums gunst på det. De liker sånt, sier han.

Selv var Rodal helt motsatt som type da han var aktiv.

– Jeg var en mer lukket, innesluttet sjel i minuttene før start. Det er litt forskjell på hvordan ulike utøvere liker å kanalisere energien sin. Noen trenger å jage opp spenningsnivået, mens andre må heller prøve å kontrollere den høye spenningen. Det er jo litt skummelt å være i mesterskap, sier den tidligere OL-mesteren.

Her kan du se hele forsøksheatet, hvor Warholm ble nummer to.