MGP-Åge om hyllest: – Sjansespill

I 2005 vant Wig Wam MGP-finalen på sitt andre forsøk, og fikk æren av å representere Norge i Eurovision Song Contest med låten «In My Dreams».

Mens bandet tilbrakte sine dager i vertsbyen, fikk frontfigur Åge Sten Nilsen en idé.

– Etter å ha vært i Kiev en stund, forstod vi hvor viktig den oransje revolusjonen var for folket i Ukraina.

ORANGE IS THE NEW BLACK: Åge Sten Nilsen vifter stolt med sitt oransje flagg. Foto: SERGEY PONOMAREV / Ap

Han spurte NRK om han kunne få feste et oransje flagg til et mikrofonstativ. Svaret var at det fort kunne blitt sett på som politisk.

For det står i EBUs reglement at politiske budskap ikke er tillatt, og kan føre til diskvalifikasjon. Dette skjedde blant annet i 2009, da Georgia måtte trekke seg fra konkurransen i Moskva fordi bidraget «We Don't Wanna Put In» ikke ble godkjent.

Åge Sten Nilsen valgte uansett i siste sekund å feste et oransje flagg til stativet.

– Det var kanskje et lite sjansespill. Men revolusjonen var såpass omfattende og stor for lokalbefolkningen at jeg tenkte det var kult å hedre dem, sier han.

Hyllesten fikk ikke konsekvenser fra EBU – den europeiske kringkastingsunionen som organiserer Eurovision.

Se fremføringen fra 2005:

Tolv år senere har han sjansen til å få returnere til Kiev. Denne gangen med Ammunition og låten «Wrecking Crew».

– Rett før vi fikk telefonen om at vi var med, hadde vi planlagt oransje kjeledresser på «Wrecking Crew»-jentene i videoen vår. Da jeg senere oppdaget at Eurovision skulle være i Kiev igjen, så tenkte jeg at det kunne ikke være tilfeldig, sier Åge.

– Det er ikke lenger en oransje revolusjon i Kiev, men om vi returnerer med kjeledressene våre så kan det være som en "takk-for-sist"-hilsen.

I SPEKTRUM: Ammunition er klare for å rocke Spektrum på lørdag. Foto: Jon Marius Hyttebakk/NRK

– På tide at rock tar en retur

Ammunition er eneste band som representerer rockesjangeren i årets Melodi Grand Prix. Hovedvokalisten har sett seg lei på mengden EDM og europop-låter som har vært med de siste årene, og mener det er på tide å ta rocken tilbake.

– Det har vært ofte slik at Norge og flere land lar seg påvirke av hva som gjør det bra i MGP. Altfor få tenker som pionerer. Nå er det på tide at rocken tar en retur, sier Åge.

