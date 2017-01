Disse skal lede årets MGP

Hun har reist jorden rundt og datet nordmenn med hjelp fra TV-seere. Nå venter en programlederjobb i Norges største musikkonkuranse for MGP-frelste Elvsåshagen.

– Gud hjelpe meg, det er helt fantastisk. Jeg elsker jo MGP av hele mitt hjerte. Jeg liker å si at det er en av de beste kveldene i året. Den har definitivt samme status som julaften i mine øyne, sier Line som legger til at favorittlåten er Moldovas bidrag i ESC 2009.

Kåre Magnus er godt fornøyd med sin nye kollega, og sparer ikke på lovordene.

– Hun er en rar, morsom, dyktig og uredd energibombe med rosa hår som elsker MGP. Jeg gleder meg veldig til å jobbe med henne, ei kul dame med en smittende latter, sier han.

Line virker like fornøyd å ha Kåre Magnus ved sin side.

– Hva skulle jeg gjort uten Kåre Magnus? Han blir min trygge havn i utrygt farvann. Jeg er sikker på at det vil bli mye latter og topp stemning, sier hun.

Se Kåre Magnus gi programlederråd til Line i videoen under:

Line og Kåre Magnus Du trenger javascript for å se video.

– Vi må feire lek og galskap

Selv om hun innrømmer at det høres svulstig ut, så mener Line at MGP og Eurovision er viktige arrangementer som binder mennesker på tvers av landegrensene.

– Jeg liker tanken på at vi til tross for konflikt og uro, kan feire musikk i lag og heie på hverandre. Også er det jo ofte litt gøy og koko! Og koko er bra. Det er nok av kjedelige ting i verden, vi må feire lek og galskap, mener hun.

Kåre Magnus mener at det er viktig med humor i MGP.

– Selvfølgelig må vi ha låter som fenger og musikk som skal tas på alvor, men det viktigste er positiviteten og galskapen. Humoren og selvironien er det som skiller MGP fra andre musikkonkurranser. Det er viktig å holde på, sier han.

Artistslipp neste

Første punkt på programmet er presentasjon av årets MGP-artister, og programlederparet gleder seg til å vise frem de ti finalistene i februar.

– Jeg har fått gåsehud opptil flere ganger og fått lyst til å danse når jeg har hørt låtene. Jeg er rett og slett megastolt over hva Norge har å by på i år! Heia oss, sier hun.

Kåre Magnus sier seg enig.

– Ja, her er det noe for mormor og noe for tenåringen. Her er det bidrag som kan godt slå an i en europeisk finale. Eller, vi går vel for seier, gjør vi ikke det?