Et knapt døgn etter at Melodi Grand Prix-finalen i Trondheim Spektrum er historie, møter NRK vinnerne på Kvilhaugen gård.

Det har vært ei lang natt.

– Jeg la meg klokken halv seks og sovna rundt halv sju, sier bandmedlem Magnus Børmark.

Men konstaterer at formen er god.

– Ja, jeg rakk egentlig ikke alkoholserveringen, men det var så masse hyggelige folk å snakke med, fortsetter han.

Vokalist Gunnhild Sundli sier hun har brukt de siste timene på å ligge på sofaen å pjuske barna i håret.

– Nå var det deilig med frisk luft, sier hun.

Begge medlemmene sier det er godt med litt frisk luft dagen etter seieren. Her er de på Kvilhaugen gård i Trondheim. Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Full klikkings

Gåte vant MGP 2024 med flest stemmer fra folket. Seks poeng foran KEiiNO, som var favoritten til den europeiske juryen.

Resultatet ble vektet med 60 % folkestemmer og 40 % jurystemmer.

De siste avgjørende sekundene var ganske ille, forteller trønderne.

– Det var helt forferdelig før det ble avklart, sier Gunnhild Sundli.

– Det å vente på det tallet, da trillet tårene. Så var det full klikkings, fortsetter Børmark.

Og siden den gang har det haglet inn med både gratulasjonsmeldinger og heiarop.

– Du vet du har vunnet MGP når du har 76 SMS-er på mobilen. Så det er bare å begynne å jobbe. En fantastisk god følelse, sier Børmark.

Men hva med det alle lurer på – blir det tur til Malmö?

Synes det er bra folk protesterer

På spørsmål om Israels deltagelse i den internasjonale finalen, og hva de nybakte vinnerne nå tenker, svarer de følgende:

– Nå er vi i en ny posisjon, for vi har vunnet. Så vi skal ta en ny runde og finne ut hvordan vi løser det best. Vi må ta en ting om gangen for å sortere. Det er mye press og støy, så vi tar det rolig.

– Er det et kjipt spørsmål å få?

– Nei, på ingen måte. Vi synes det er bra at folk sier hva de mener. Det er mange måter å uttrykke sin vilje til å få fred i verden på, og vi skal finne vår. Vi har nok en måte å gjøre det på, men det vil vi ikke si mer om akkurat nå, forteller Børmark og Sundli.

Her var seieren et faktum. Foto: Linda Marie Vedeler / NRK

Bandet sier de driver med musikk, og at musikk har noen egenskaper som opphever skiller som politikk, religion, kultur og nasjonalitet lager mellom mennesker.

– Musikk har en egenskap der dette opphører, og det er her vi opererer.

Internasjonale ambisjoner

Nå er de spente på hva framtiden vil bringe. Men ambisjonene er klare.

– Vi har litt publikum i utlandet, men ikke den boosten vi trenger for å komme over kneika. Vi har råvaren og er et solid liveband, sier Børmark.

Dette tror han nå vil endre seg.

Og vokalist Sundli sier det er viktig at publikum ser Gåte live, for det er noe annet enn å bare høre musikken.

– Gåte må oppleves. Og dette betyr mest sannsynlig at vi kanskje skal leve av å være artister fra nå av.