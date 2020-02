Tygg deg ned i vekt

– Mat med tjukk konsistens, som er tung å tygge og vanskelegare å svelge, et me mindre av, fortel forskar Paula Varela ved matforskingsinstituttet Nofima.

Saman med andre forskarar har ho sett på kva matens tekstur har å seie for kor mykje me har i oss. Eitt av måla er å finne ut korleis ein kan hindre overeting og overvekt i vestlege land.

Åt mindre av kompakte kjeks

Forskarane har sett på mellom anna yoghurt, kjeks, brød og havregraut.

Dei testa to variantar av havrekjeks. Den eine var kompakt og med store gryn. Den andre hadde luftigare og finare konsistens.

Testpersonane åt mest av den fine typen.

Forskarane samanlikna også havregraut med og utan kostfiberen betaglukan, som gav tjukkare konsistens. Testpersonane nøydde seg med mindre av den tjukkaste varianten.

FIBER GJER METT: Mat med mykje fiber må tyggast lenge, og kan gjere deg mett tidlegare enn mat med finare konsistens. Foto: Ingunn Rauk / NRK

Sjå og høyr for å bli mett

Matinntaket blir òg påverka av korleis du sansar maten, til dømes ved å høyre korleis den knekk i munnen når du tygg.

– Å sjå på mjukt, luftig brød gir deg forventningar om korleis det blir å ete det. Og mjuk og blaut mat et du gjerne meir av, seier Varela.

Du et meir med mindre tyggemotstand

Dette bør matprodusentar ta innover seg, meiner forskaren. I Noreg kan det vere aktuelt å endre teksturen på korn- og meieriprodukt.

Slikt et me mykje av her.

– Yoghurt er ofte tyntflytande. Med kornblanding eller ingrediensar som gjer yoghurten tjukkare, blir den meir kompleks. Du må då behandle den meir i munnen før du svelger, seier ho.

Kornblanding blir helt ned i klart glas med yoghurt. Yoghurt blir meir mettande med kornblanding. Foto: Ingunn Rauk/NRK

Gourmetkokken anbefaler råkost

Bent Stiansen, med blant anna førsteplass i kokketevlinga Bocuse d’Or på merittlista, er i ferd med å knaske i seg ei gulrot då NRK ringer.

Han tilrår å innføre råkostsalat som forrett til kvardagsmiddagen.

– I Frankrike og mange andre land startar ein måltidet med ei blanding av rå gulrøter og eple. Det er kjempegodt, og gir tyggemotstand, seier han.

– Bør ha mjukt, hardt, blautt og saftig

Som kokk legg han vekt på variert konsistens.

– Maten bør ha både mjukt, hardt, blautt og saftig i seg, og element av friskt og sprøtt. Ein kan ikkje lage berre puré eller mos, meiner Stiansen.

Han unngår helst mykje prosessering i kvardagsmaten. Men han vil ikkje rå folk ifrå å ete lettlaga middagar som krev lite tygging, som pølse og potetstappe.

Stiansen anbefaler heller å halvere mengda kjøt og poteter.

– Så kan du legge til woksteikte grønsaker, eller ha til dømes rå blomkål eller brokkoli ved sida av, seier han.