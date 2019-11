15 ting du kan lage av tørt brød

5,1 millioner kroner er en god slump penger.

Brød er fremdeles noe av det vi kaster mest av, faktisk 170.000 hver dag - brød for 5,1 millioner koner. Forutsatt at brødet koster 30 kroner.

Kanskje må du begynne å fryse ned halvparten når du først har fått brødet i hus. Et bedre alternativ er å bruke det tørre brødet til å lage noe annet.

– Det er så mye godt du kan lage, så du må ikke finne på å kaste brød, sier kokken Magnus Tvedt-Øresland.

Her er 15 forslag fra kokken som jeg håper gjør det vanskeligere for deg å kaste brød.

1: I granola

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Hjemmelaga granola er både godt og billig. Og det kan lages på mange måter.

Gjerne med revet tørt brød som en av ingrediensene.

Tilsett ellers det du liker best av nøtter, honning, tørka frukt eller bær og diverse kornsorter.

2: I ny bakst

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Et veldig enkelt forslag, er å ha det i et nytt brød.

Smuldre det tørre brødet til brødmel, og bruk det i den nye deigen.

Trolig gjorde oldemoren din det for mange år siden, og det gamle trikset funker fortsatt.

I Bodø resirkulerer bakeriet 250 kilo med overskuddsbrød hver dag.

3: Arme riddere

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Rør sammen egg og det krydderet du liker. Dypp skiver av brød i eggeblandingen og stek skivene i stekepanna.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Vil du ha det mer visuelt spennende kan du bruke en pepperkakeform til å hulle ut et hjerte i skiva.

Lag hjerteformede arme riddere med hjertene du har hullet ut. Brødskjelettet rundt hjertet kan du steke i panna, kakke et egg oppi og lage stek egg med en brødramme rundt.

4: Toast

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Du har kanskje en sliten osteskalk innerst i kjøleskapet? Med hvite prikker og nesten litt mugg?

Den må du ikke kaste.

Skrap vekk det hvite og skjær eventuelt bort muggbiten med god margin. Legg resten mellom to tørre skiver.

Sammen med favorittkrydderet og kanskje en sliten skinkeskive spankulerer den nye familien lykkelig på vei mot toastjernet. Eller vaffeljernet. Eller strykejernet.

Uansett hvilken varmekilde du bruker til å redde disse slitne matrestene, har du gjort en god innsats. Fortsett med det.

Har brødet mugg derimot, må det kastes.

5: Ostesmørbrød

Det er egentlig bare fantasien som setter en stopper for hva som egner seg på et ostesmørbrød. Sleng på det som frister og la ovnen ta seg av resten.

6: Hamburgerbrød

Porsjonspakke med hamburgerbrød er ikke lett å finne i butikken. Men to tørre skiver i brødristeren blir til hamburgerbrød på få minutter.

Da slipper du å lure på hva du skal gjøre med resten av hamburgerbrødene.

For det er som oftest fire eller flere i pakka, men kanskje bare to eller en som skal ha burger til middag.

Både loff, focaccia og polarbrød funker på burgeren.

7: Brødpudding

Del det tørre brødet i mindre biter og legg brødet i en ildfast form.

Pisk egg og melk sammen og hell det over det tørre brødet og stek formen i ovnen.

Det finnes mange varianter av denne desserten, og du kan smaksette eggedosisen med for eksempel vanilje, sitronskall eller annet du liker.

8: Ostefondue

Denne franske middagsretten er fantastisk hvis du liker smelta ost. Forskjellige sorter ost og hvitvin varmes opp til en seig masse før biter med ristet loff stikkes på fondue-spydet og dyppes i smelta ost.

Men i stedet for å kjøpe en fersk loff og riste den, kan du heller bryte biter av tørt brød.

Dekket med varm og smelta ost smaker det ikke tørt, men fortreffelig.

9: Bruschetta

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Til kveldsmat er dette helt perfekt, og her kan du også få brukt opp annet som er på vei til matkirkegården.

Hakk opp de grønnsakene som snart bør spises opp, bland inn litt olje og krydder.

Hell det over på en skive og stek i ovnen.

10: Strata

Har du god tid, kan du slenge sammen en strata.

Dette er en amerikansk rett, hvor du ka bruke det du måtte ha av rester av brød, pølsebrød, spinat, ost, skinke eller annet i kjøleskapet som må spises opp.

11: Brødrasp og dessertrasp

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Skikkelig tørt brød i litt større mengder kan du kjøre i kjøkkenmaskinen til brødrasp.

Da har du din egen rasp som du kan ha i hjemmelaga kjøttkaker, bruke når du skal bake knekkebrød, strå over fiskegratengen eller bruke til å panere fisk.

Er det mer igjen av brødraspen kan du steke den i panna sammen med smør og sukker. Da har du et fint tilbehør til å strø over is, eller lage tilslørte bondepiker.

12: Kavring

Hvorfor kjøpe tørre skalker i unødvendig emballasje i butikken når du kan lage det selv? Del et rundstykke i to eller tre og stek det tørt i ovnen.

13: Krutonger

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

I supper eller salater kan krutonger heve måltidet.

Og de kan du lage selv.

Skjær brødet i mindre biter, men i stedet for å mate endene med dem steker du de små tassene i panna eller ovnen. Sammen med litt krydder.

Spis krutongene samme dag, frys de ned eller hell dem over i et glass med tett lokk.

Der klarer de seg noen få dager.

14: Rundstykkebading

Nystekte rundstykker har gjerne en sprø skorpe.

Bare en dag senere er de ofte tørre og kjedelige. Men stekeskorpa kan du trylle frem igjen.

Hold rundstykkene under rennende kaldt vann før du steker dem et par minutter. Og vips så er de ikke lenger tørre og kjedelige, men sprø og klare for pålegg.

15: En ny sjanse

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Har du glemt et helt brød i brødboksen kan du bare starte på nytt.

Pakk hele brødet inn i et fuktig håndkle og stek det i ovnen.

Ti minutter på 100 grader gir brødet mye av saftigheten tilbake.

Noen av bildene blir vist i siste episode av «Matsjokket».