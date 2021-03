Det er fort gjort å tenke at man stiller bakerst i køen, siden man ikke har noe jobberfaring å vise til.

– Det er viktig å huske på alt du har gjort i livet. Det er nesten garantert at alle har noe de kan vise til, uten formell arbeidserfaring, sier redaktør for Nav Jobblyst, Kristin Dahl.

Her er noen eksempler på hva du kan ha med i CV-en:

1. Har du deltatt i fritidsaktiviteter? Da har du nok fått god erfaring med teamarbeid.

2. Er du en gamer? Da har du kanskje opparbeidet deg teknisk kompetanse som andre ikke har. Du kommuniserer på andre språk og du klarer å håndteres stress samtidig som du holder fokus.

3. Har du handlet inn for familiemedlemmer under koronatiden? Da viser du at du har stå på vilje og at du bidrar til samfunnet.

4. Har du jobbet som frivillig? Da har du fått arbeidserfaring, selv om du ikke har mottatt formell lønn.

5. Har du vært i praksis gjennom skolen eller har du deltatt i en arbeidsuke på ungdomsskolen?

6. Kurs og verv.

Har du ingen referanser å vise til? Eller ønsker du å skrive om hvordan noen andre beskriver deg som person?

– Referanser kan være en fotballtrener, leder ved frivilligsentralen eller en lærer, sier Dahl.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Slik skriver du søknaden

– I søknaden skal du skrive hvorfor du er rett person, hva du kan bidra med og motivasjonen din for stillingen, sier Dahl.

Kjenner du deg igjen i de personlige egenskapene som er listet i stillingsannonsen?

– Husk å svare på den, og skriv gjerne at du er den rette personen med de rette egenskapene, dersom dette samsvarer med deg, sier hun.

Det er også fint å skrive ned erfaring som sier noe om hvem du er.

– For eksempel at du går tur med naboens hund, sitter barnevakt, har et friår eller at du trener et fotballag, sier HR-sjef Kari Hanne Holland i McDonald’s. Bedriften har gitt jobb til mange unge uten arbeidserfaring.

Dette bør du ikke gjøre

– Den største feilen du kan gjøre er å sende samme søknadsbrev til alle jobbene du søker på, sier Holland.

Det er også viktig at du ikke ramser opp CV-en i søknaden din. Husk at søknaden er et eget dokument.

– Hva er ditt tips til dem som har hull i CV-en?

– Å være åpen og ærlig i prosessen tenker jeg vil være en fordel. Det kan være lurt å forklare hva som ligger bak i søknadsbrevet. Det krever litt mer innsats, men gjør at vi får se mennesket bak CV-en, sier Holland.