Slik blir du synlig på joggetur i mørket

To av Norges beste friidrettsutøvere har stilt opp til et eksperiment i anledning refleksdagen 15. oktober.

I videoen øverst i saken løper de sammen med to andre mosjonister.

Hvor lang tid tar det før du ser dem?

Selv de mest gjenkjennelige toppidrettsutøverne som Henrik Ingebrigtsen og Hedda Hynne, kan være vanskelig å se i mørket på denne årstiden. I hvert fall dersom de ikke har på seg refleks.

Slik er du kanskje mest vant til å se toppidrettsutøverne Henrik Ingebrigtsen og Hedda Hynne. Foto: Fredrik Hagen / Ørn E. Borgen / NTB

– Jeg har alltid på refleks når jeg løper. Jeg har også av og til et lite lys på skoene for å forsikre meg om at folk ser meg, selv om det ikke er lys direkte på meg, sier Hedda Hynne, som er raskest i verden på 800 meter.

Løpelegende Henrik Ingebrigtsen sørger også for at han er synlig når han er ute i mørket.

– Vi fikk streng opplæring i barndommen om at vi måtte bruke refleks når vi løp lang veiene, sier han.

Han husker spesielt en konkurranse på barneskolen. Vinneren var den som hadde på seg refleks hver dag.

– Å gjøre det til en konkurranse, trigga meg veldig. Jeg skulle ha på refleksen hver dag, sier Ingebrigtsen og ler.

Etter at han ble far, har han blitt enda mer påpasselig med å bruke refleks.

– Det er viktig å ta vare på seg selv, desto viktigere å ta vare på de små som kanskje ikke forstår at bilen ikke kan se dem. Barna ser jo på oss som forbilder, så det er viktig å gå foran som et godt eksempel, sier han.

Beste beskyttelsen i mørket

En av fire nordmenn bruker ikke refleks når de trener eller løper ute. Det viser en fersk undersøkelse utført av TNS Kantar på vegne av Trygg Trafikk og Fremtind.

Trener du i skumringen, kan høstmørket komme brått på. Det kan også biler og andre kjøretøy dersom de ikke ser deg langs veien.

Hvis en bil kjører i 50 kilometer i timen har sjåføren opp til ti sekunder på å reagere, hvis du bruker refleks. Går fotgjengeren uten refleks har sjåføren bare to sekunder på seg, ifølge Trygg Trafikk.

– Det er utrolig synd at flere ikke bruker refleks. Å være synlig er den sterkeste beskyttelsen man kan ha i trafikken, det og årvåkenhet, sier Ann-Helen Hansen fra Trygg Trafikk.

Hun anbefaler at folk har med på seg refleks også når de er på vei til og fra trening.

– Folk bør også vite at refleksvester slites ut over tid, fordi de vaskes i vaskemaskinen. Man bør bytte ut refleksvesten etter 20–30 vask, råder Hansen.

En enkel måte å sjekke om refleksvesten fortsatt funker, er å ta lommelykt-testen.

Legg refleksvesten på en stol i et mørkt rom Gå et par meter unna og lys på vesten med lommelykt i øyehøyde