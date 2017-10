Studenter får brus og knekkebrød hvis de skrur av mobilen

– Se, nå har jeg nesten 65 poeng, de bør jeg snart ta ut, smiler Thea Fagernes. Hun er en av studentene som belønnes for hvert 20. minutt hun slår av mobilen.

Appen «Hold» har fått 85.000 norske studenter til å slå av mobilen på skolen.

– Vi hadde aldri trodd det skulle ta sånn av, forteller Vinoth Vinaya, en av gründerne bak appen.

En av gründerne bak norske «Hold», Vinoth Vinaya, synes det er bra at norske studenter motiveres til å slå av mobilen hvis de belønnes. Foto: Anette Torjusen / NRK

Avslått i 300 år

Det begynte med tre studenter ved Copenhagen Business School som synes mobilen stjal mye av tiden på skolen. De ville finne en måte som gjorde det lystbetont å slå av mobilen i timene.

På et drøyt år har 85.000 norske studenter, 30.000 danske studenter og 5.000 svenske studenter satt telefonen på «Hold».

– Så langt har studentene vært av telefonen i 2,7 millioner timer, noe som tilsvarer 300 år, sier gründeren til NRK.

Klarer studentene å slå av mobilen i 20 minutter, får de et poeng. Poengene samles sammen og kan brukes på ulike produkter og tjenester. Foto: Anette Torjusen / NRK

For hvert 20. minutt elevene slår av telefonen på skolen, får de et poeng. Poengene kan byttes inn i for eksempel knekkebrød, brus, frukt, tjenester, veldedige formål eller reiser. Produktene får de av ulike samarbeidspartnere, som for eksempel Narvesen og Coca Cola som «Hold» har inngått avtaler med.

– Det er vanskelig å legge bort mobilen, derfor har vi tro på at dette er hva de trenger for å komme i gang. Studentene får et variert tilbud av produkter, tilbud og tjenester, samtidig som de får konsentrert seg ved å ha mobilen avslått.

En fersk studie ved University of Georgia og London School of Economics viser at studenter som har mobilen avslått på skolen, tar til seg 62 prosent mer lærdom og kan øke skoleresultatene med 30 prosent.

Ole Nordviste, Florian Winder og Vinoth Vinaya jobber nå med å lansere appen i England. Allerede har de fått godt fotfeste i Sverige og Danmark. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Følger mer med

– Noen ganger blir jeg så avhengig at jeg ikke kan gå fra skolen før jeg får et poeng, ler Thea Fagernes. Hun er student ved utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun har telefonen avslått rundt tre til fire timer hver dag.

Også studievenninnen Kamilla Sulebakk har blitt hekta på appen.

– Det er ikke lenger så viktig for meg å sjekke Snapchat i timene, og jeg følger mer med nå. Jeg liker den litt for godt, sier hun lattermildt.

For to uker siden lanserte gründerne appen på det svenske markedet. Nå skal de legge England for sine føtter, hvor flere universiteter har meldt sin interesse.

Og staben har vokst fra tre til elleve på et år.

– I dag er det slik at skoler enten har mobilforbud eller fri bruk. Når vi belønner studentene som slår av mobilen, tilbyr vi en løsning som kan endre en adferd, avslutter Vinaya.