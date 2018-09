Plutselig stikker det i nakken eller på bare ben og armer. Da er det mest sannsynlig hjortelusflua som er på ferde. Nå øker den.

– Varmen i sommer har gjort at sesongen startet tidligere enn normalt, for puppene som ramler ned på snøen om vinteren modnes i sommervarmen. Utviklingen har derfor gått raskt i år, sier Preben Ottesen i Folkehelseinstituttet.

Kan klø i lange tider

Hjortelusflua er blodsugende og går til angrep på både mennesker og dyr, men er oftest å finne på elg, rådyr og hjort.

Er du ekstra uheldig kan du få over femti hjortelusfluer på det, og de krabber rundt i håret i hår og skjegg, på klærne dine og under klærne dine. Stikket kan klø i lang tid, noen ganger opp til et år.

Den kravler rundt i hår, på bar hud og skjegg. Foto: Anette Torjusen / NRK

Også Petter Bøckman, zoolog ved Naturhistorisk museum, sier at varmen har gjort at hjortelusflua er ekstra tidlig ute.

– Det er nok varmen som er årsaken, ja. Hjortelusflua er en sørlig art. Her i «Furet Værbitt» er den helt i utkanten av sitt utbredelsesområdet. Her er vær og vind naturlig nok viktigere enn lenger sør.

Hjortelusfluene du ser nå i høst ble lagt som larver eller pupper tidlig i våres, og har ligget i jord fram til nå, forklarer han.

Det varme været har gjort forvandlingen fra larve til voksne enklere, og han tror det fine været har gjort at mange opplever dem i skogen i år.

– Det er på denne tiden av året at hjortelusfluene virkelig begynner å bli merkbare.

Ta med kam

Ottesen i Folkehelseinstituttet bekrefter at den også øker.

– I de deler av landet der den har vært kort tid, vil det øke kraftig i de første årene. Der den har vært en stund, som i Østfold og østre deler av Akershus, er nok bestanden mer stabil. I Oslomarka er den fortsatt på økning, forklarer han.

Hans beste råd mot hjortelusflua er å ha med seg kam på tur.

– Slik at man raskt kan gre dem av ut av håret. Ellers er det å kle seg godt, gjerne med caps på hodet, å anbefale.