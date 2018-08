Derfor skal du ikke drepe edderkoppene

– Edderkoppene er rovdyr som dreper andre småkryp du virkelig ikke vil ha i hus. Så egentlig er det bare å si «jippi» når du finner edderkopper i kjelleren, forteller Petter Bøckman, zoolog ved Naturhistorisk museum.

I løpet av forsommeren har edderkoppene spist seg fete, de har paret seg, og eggene er klekket. Når høsten kommer er det blitt veldig mange av dem, og alle jakter på mat.

– Det er nå du finner edderkoppen på vei inn i hus og kjeller, sier Bøckman.

Tar knekken på skadedyr

I kjelleren er det kjølig og fuktig, og edderkoppen finner alltid nok å spise der.

– Den livnærer seg på midd og alt av småkryp som bor der, blant annet spretthaler og mark, forteller zoologen.

Kjelleren er ofte en lagringsplass for gamle møbler, bøker og andre støvsamlere. Slike støvsamlere er yngleplass for midden.

– Midden er ferskmat for edderkoppen, som slurper dem i seg, forteller han, og fortsetter:

– Hvis du ønsker å gjøre noe godt for møblene dine, så bør du la edderkoppen forbli i kjelleren.

Hvis du likevel vil kvitte deg med den, er det kun en ting som gjelder, sier Bøckman:

– Finn frem vaskekosten og få bort støvet.

I motsetning til en del andre kryp, gjør edderkoppen ingen skade på huset ditt. Foto: Helene Hillestad / NRK

Harmløs

Det er ingen grunn til å frykte edderkoppen, ifølge Preben Ottesen, avdelingsdirektør ved skadedyravdelingen hos Folkehelseinstituttet.

– Edderkoppen er sky. Den piler raskt i fra deg, snarere enn å forsvare seg. De har imidlertid gift i kjevene sine, og store edderkopper kan bite om de føler seg truet, forteller han.

Små edderkopper har ikke lange nok gifttenner til å nå gjennom huden din. Skulle du bli bitt, så vil det kjennes ut som et biestikk, og ubehaget er over etter et par timer.

Bruk nettingduk

Det er husedderkoppen vi ser mest av om høsten. Den er stor og brun, og inntar boligen din gjennom vindu og kjellerluker.

Ottesen anbefaler likevel ikke at du lukker vinduet om du har edderkoppfobi eller av andre grunner ikke ønsker det åttebeinte krypet velkommen.

– Sett heller opp gitter foran vinduet, dersom du bor i sokkelleilighet. Den kan også krabbe ganske høyt opp, så fest en nettingduk foran alle åpninger hvor den kan krype inn, råder han.