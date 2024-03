I Klepp på Jæren finnes et fjøs som innvendig er bygd helt om. Her er ingen båser eller melkemaskin lenger. Nå er det et humlefjøs.

Det summer godt når produksjonssjef Maren Homnes Oddane hos Pollinering AS åpner døren til et av produksjonslokalene.

I reoler står rekke på rekke med små gjennomsiktige plastbokser. Inni boksene, eller bolene, summer det fra det fra tusenvis av humler. Den norske arten «Bombus terrestris».

Maren Homnes Oddane har hentet ut en av dronningene, som nå er i ferd med å våkne fra dvalen. Foto: Erik Waage / NRK

– Vi hadde ikke hatt norskproduserte tomater hvis vi ikke hadde hatt humlene. Så humleproduksjon er helt avgjørende for veksthusnæringen. Planter trenger bestøvning, og humlene gjør den jobben veldig godt, sier Homnes Oddane.

Livsfarlig arbeidsplass

Det er fire år siden Jærselskapet startet å produsere humler. Nå kan nå kan de tre ansatte i Pollinering AS hvert år levere 2500 bol, hver med rundt 100 humler i.

Produksjonssjef Maren Homnes Oddane i Pollinering A/S har i fire år levert humler til veksthus. Foto: Erik Waage / NRK

– Ett bol pollinerer om lag 1000 kvadratmeter med cherrytomater i fire uker, eller 2000 kvadratmeter med vanlige tomater i fire uker, forklarer Homnes Oddane.

Det har hatt sin pris å jobbe med humler. Arbeidsplassen hennes er rett og slett livsfarlig for henne, etter å ha blitt stukket av humler utallige ganger.

– Jeg bør ikke bli stukket mer. Jeg er blitt allergisk fordi jeg er blitt stukket så mange ganger over tid. Så jeg er hyperallergiker. Men jeg får vaksinasjonssprøyter, så nå går det greit.

– Hvordan er det å jobbe med humler når du er hyperallergisk mot stikk?

– Det er veldig kjekt, så det er verdt det. Jeg blir veldig glad i disse humlene, som er små og lodne. De blir nesten som kjæledyr, sier hun.

Flittige arbeidere

Det er ikke uten grunn at produksjonssjefen kan slå fast at veksthusnæringen er helt avhengig av humlene.

Uten de flittige og lodne insektene måtte hver enkelt plante blitt pollinert med en vibrerende stav. Da måtte veksthusnæringen ansette en hel flokk med arbeidere for å ta seg av pollineringen for å få fram blomster, frukt og grønt.

Zuzanna Sonia Gutt hos Pollinering AS i Klepp passer på at humlene får mat. Foto: Erik Waage / NRK

Pollinering AS er en av to produsenter av humler. Den andre produsenten, Bombus Pollinering, ligger også i Klepp.

De to humleprodusentene kan levere humler hele året. Det er viktig for veksthusnæringen for å holde en jevnere produksjon.

Hos Pollinering AS startes en ny årstid, sommer, høst, vinter og vår, hver uke.

– Nå er det en god varm sommer her inne. Her er det 26 grader, 60 prosent luftfuktighet og ikke mer enn 800 ppm med CO₂. Luften må byttes ut ganske ofte, fordi humlene selv produserer mye CO₂, sier produksjonssjefen.

Hadde måttet ansette flere

Det tar 7–8 uker før et bol er klart til å bli levert ut til gartneriene. Et bol har en dronning som er mor til alle arbeiderne. Når de første arbeiderne er klekket, er det de som tar over jobben med å mate larvene, som blir nye arbeidere.

Beathe Horpestad ved Kryddergarden i Klepp får levert humler fra Maren Homnes Oddane i Pollinering AS. Foto: Erik Waage / NRK

Kryddergarden på Orre i Klepp, er et av gartneriene som får levert humler fra Pollinering AS. Her dyrkes både tomater, blomster og krydderplanter

– Hvis vi ikke hadde hatt humlene, måtte vi ha gått rundt med elektriske tannkoster (vibreringspinne). Da måtte vi ansette flere, for da måtte vi gått annenhver dag. Humlene sparer oss for mye arbeid. De er arbeidsfolkene våre, sier Beathe Horpestad ved Kryddergarden.