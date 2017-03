– Jeg har vært snusfri i 416 dager, og jeg har spart over 26.000 kroner, sier Per Anders Langerød til NRK.

Per Anders Torvik Langerød har vært røykfri i 416 dager, ifølge Slutta-appen. Foto: Privat

32-åringen tok sitt første trekk av en røyk som 15-åring. Etter hvert gikk han over til snus.

– Snusing kan du gjøre overalt. Derfor er det vanskeligere å slutte med. Jeg forsøkte å slutte flere ganger før jeg klarte det.

Helsedirektoratet lanserte i 2013 appen «Slutta», en personlig motivator for dem som ønsker å stumpe røyken eller slutte å snuse. Appen har siden nå blitt lastet ned over 500.000 ganger.

Tusenvis har slutta

Helsedirektoratet vet ikke akkurat hvor mange som har sluttet med appen, men brukerundersøkelser tyder på at flere har nytte av den.

Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet. Foto: REBECCA RAVNEBERG / HELSEDIREKTORATET

– Appen har truffet et behov i befolkningen. Hovedgrunnen kan være at den er enkel å bruke, gir motivasjon og er gratis, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Færre nordmenn røyker daglig enn for ti år siden. 11 prosent oppga i fjor at de røyket daglig, ifølge SSB. Mindre positiv er utviklingen når det gjelder snusbruk, særlig blant unge. Det har vært en betydelig økning i snusing i aldersgruppen 16–24 år de siste årene.

Ingen snarvei til røykeslutt

Motivasjon og mestringsevne er ifølge ekspertene sentralt når du skal blir kvitt en avhengighet.

Rusforsker Karl Erik Lund i Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

– Mens motivasjonen ofte kommer fra storsamfunnet, som at det er stigmatiserende å røyke, kan appen hjelpe på mestringsevnen, sier rusforsker Karl Erik Lund i Folkehelseinstituttet.

Selv om du må gjøre jobben, kan appen hjelpe deg langt på vei.

– Den finnes ingen snarveier til røykeslutt, men appen kan fungere som en påminnelse om at du er på vei mot en nikotinfri hverdag. Dessuten har du hele tiden et fysisk bevis i lomma på at du er i en endringsprosess. Det kan være mer motiverende enn å gå på kurs en gang i uka, sier Lund.

Fortsatt motiverende

I disse dager kommer en helt ny versjon av appen, der du i større grad kan planlegge røyk- eller snusslutten.

– Her kan du legge inn en sluttdato litt fram i tid om du ikke er klar for å slutte nå. Da får du meldinger om hvordan du best kan forberede deg fram mot sluttdatoen, sier Linhave.

Per Anders Langerød gir appen mye av æren for at han klarte å slutte med snus.

– Appen gir deg aldri opp. Den motiverer deg med enkle og effektive tips. Selv om det er over ett år siden jeg sluttet, sjekkes appen ukentlig. Det er fortsatt et prosjekt jeg er stolt av å ha fullført, avslutter 32-åringen.