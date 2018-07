Fem steg til friske sommerblomster

Varmen gjør det ekstra krevende å holde sommerblomstene fine. I tillegg er mange bortreist og får ikke stelt dem slik de pleier.

– Om sommeren er det to farer, overvanning og tørke, sier gartner i Mester Grønn Kari Brekke.

Gartner i Meste Grønn Kari Brekke sier at det aller beste rådet er å spørre en nabo om hjelp til å vanne. Foto: Mester Grønn

Hvor lenge blomstene klarer seg uten din omsorg, avhenger av plantetypen og været.

– Det beste tipset vil alltid være å be naboen om hjelp. De trenger sikkert din hjelp også, så dere kan bytte på, sier hun.

Uansett om du har en hjelpsom nabo eller ikke, finnes det noen ting du kan gjøre selv:

1. Plant i store potter

Uteblomster bør plantes om i større potter, ifølge gartner Marianne Utengen. Foto: Mona Myklebust / NRK

Skal blomstene få mest mulig næring, bør de plantes i store potter som gir dem rikelig med jord.

– Mange kjøper uteblomster og putter dem i potteskjulere, men da tørker de ut i løpet av et kvarter, sier gartner i Hageselskapet Marianne Utengen.

Hun presiserer av man ikke skal behandle ute- og inneblomster likt.

– Ute er det andre værforhold. Store potter gir mer plass til vann og næring, bedre plantetrivsel og mindre stell, sier hun.

Brekke forklarer at et stort rotsystem tåler tørke bedre.

– Bytt fra mange små potter til noen få store, og du vil få mye flottere blomster, sier hun.

2. Lag skygge for blomstene

I skyggen er det mindre fordamping og blomstene trenger mindre vann. Skal du være borte lenge, kan det være lurt å flytte plantene til et mindre solfylt sted.

– Det finnes mange estetisk fine potter som ser ut som betong, men er laget av resirkulert plast. Fordelen er at de er lette å flytte på, sier Brekke.

Utengen sier at man også kan sette ting ned på bakken dersom det er snakk om blomster på terrassen.

– Alternativt kan du lage skygge for blomstene ved å sette et bord eller andre gjenstander foran, sier hun.

3. Skaff ferievannere

Slik kan en hjemmelaget ferievanner se ut. Her er en brusflaske fylt med vann og prikket med små hull. Slik kan vannet kan renne ut i jorda. Foto: Marianne Utengen

Dette er en ferievanner av den mer avanserte sorten man kjøper på butikk. Foto: Marianne Utengen

Ferievannere er et samlebegrep på vanninnretninger som hjelper deg å vanne i ferien. De kommer i mange forskjellige typer og prisklasser, og noen kan du til og med lage selv.

– Det enkleste trikset er å fylle en brusflaske med vann og stikke hull i korken eller flasken, sier Utengen.

Da vil litt vann sige ut i en periode.

– Men det vil ikke være nok dersom du er på ferie i mange uker. Da bør du vurdere å kjøpe en mer avansert ferievanner, sier Brekke.

Hun sier at det også går an å kjøpe en stor underskål med vann man kan sette under blomsterpottene.

4. Dekk til jorda

Dersom man dekker til jorda, kan det hindre fordamping og minke blomstenes behov for vann.

Utengen foreslår å legge stein oppå jorda rundt plantene.

– Man kan legge dekorstein rundt hvis man vil at det skal se ekstra fint ut, sier hun.

Brekke sier at bark også gjør samme nytten.

– Alt hjelper når det er så varmt som det har vært nå, sier hun.

5. Klipp av blomster og blader

Selve blomstringen krever mer vann enn bare bladene. Ved å klippe bort selve blomsterknoppen vil behovet for vann bli mindre. Foto: Mona Myklebusr / NRK

Utengen råder også til å klippe bort selve blomsten og blomsterknoppene dersom man skal være lenge borte.

– Planter i blomstring krever mer vann enn bare blader, forklarer hun.

Brekke sier at man ikke trenger å klippe ned hele planten.

– For enkelte planter kan det kanskje hjelpe litt på vannbehovet, sier hun.