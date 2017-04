Marianne Utengen er gartner ved Det norske hageselskap. Foto: Det norske hageselskap

– Roser er ikke for nybegynnere. Selv syns jeg det er såpass mye styr med roser at jeg i min 1,5 mål store hage bare har to stykker, sier Marianne Utengen, gartner i Det norske hageselskap.

Hun forteller at det finnes både lave roser og krypende roser som strekker seg opp til åtte meter.

– Oppsøk ditt lokale hagesenter og hør med noen som kjenner roser godt. Pass også på at du kjøper friske sorter, råder Utengen.

Vil du prøve deg på en bugnende og vakker rosehage? Da bør du unngå disse tabbene:

1. Beskjære for tidlig på året

VENT TIL VARMEN KOMMER: Roser skal beskjæres når faren for frost er over. For å fremme blomstring bør du fjerne avblomstrede blomster. Foto: Marianne Utengen / Det norske hageselskap

Ifølge hageekspert Utengen skal roser beskjæres når de er kommet i vekst og faren for frost er over.

– Du bør derfor vente til de rosa knoppene har kommet og vokst seg store, sier hun.

Tommy Tønsberg, gartner, forfatter og foredragsholder i Garden Living. Foto: Garden Living

Også Tommy Tønsberg, gartner i Garden Living, vektlegger tålmodighet nå om våren.

– For å være på den sikre siden anbefaler vi ofte å beskjære roser når bjørka har fått små grønne skudd kjent som museører. På den tiden bør roseskuddene ha begynt å svelle og du kan klippe bort det som er dødt, sier han.

Når dette skjer avhenger av hvor i landet du bor.

– Men på Østlandet har det vært så varmt den siste tiden at det er tid for å begynne nå, opplyser Utengen.



2. Å ikke ta hensyn til sorten når du klipper

TA HENSYN TIL SORTEN: Noen roser skal klippes helt ned. Foto: Marianne Utengen / Det norske hageselskap

Ifølge Tommy Tønsberg er en klassisk feil å beskjære rosebusken uten å ta hensyn til hvilken rosesort du har med og gjøre. Her er det nemlig store variasjoner:

– Busk og klaseroser skal klippes minst mulig. Det holder å rydde opp litt i busken og fjerne døde greiner. Stilk- og klatreroser skal derimot klippes ned til de er rundt 15 til 20 cm. Men pass på å ikke klippe bort for mange greiner, tipser han.

Utengen forteller at det finnes tusenvis av forskjellige sorter roser.

Beskjæringen må gjøres ut fra hvilken type rose vi har med å gjøre, om det er en såkalt bunndekker, busk, stilk eller klatrende rose, sier hun.

– Noen roser skal klippes mye, andre bør du kun beskjære på tuppene. Men du bør alltid legge snittet rett over en knopp og på skrå slik at vannet kan renne av. Klipper du feil blir det lett et uoversiktlig buskas. Resultatet kan også bli at rosen blir «bar», med lite blomster og blader, bemerker gartneren.

For å fremme blomstring bør du fjerne avblomstrede blomster. Hun opplyser om at skudd som vokser opp uvanlig fort om sommeren og som skiller seg fra planten for øvrig er sannsynligvis et såkalt villskudd.

– Dette er skudd som kommer fra rota. Dette må fjernes ellers vil det overta og utkonkurrere resten av rosen, advarer Utengen.

Hennes tips er å finne stedet der skuddet kommer fra og rive det av.

– Klippes skuddet av ved jordoverflaten vil det bare komme flere tilbake, påpeker hun.

3. Velge rose som ikke passer klimaet der du bor

VAKKER ROSE: Hurdalsrose er en hardfør rose som vokser raskt. Foto: Marianne Utengen / Det norske hageselskap

– Det er viktig å velge en rosesort som tåler klimaet der du bor. Riktig jordsmonn er essensielt og i Norge har vi åtte klimasoner. Roser trives best i de varme strøkene og må ha dyp og næringsrik jord, sier Marianne Utengen.

Hun forteller at roser er utsatt for sykdomsangrep. Du bør derfor spørre etter sykdomsresistente sorter.

– Det er også lurt å fjerne gule blader i løpet av sommeren og nedfallsløv om høsten. Dette hindrer spredning av smittesopper.



4. Plante i skyggen og inntil vegg

KLATREROSE: Rosa «Hybrida» er en populær klatrerose som kan bli mange meter høy. Foto: Marianne Utengen / Det norske hageselskap

Du bør unngå å plassere rosebusken på et skyggefullt sted.

– Roser er solslikkere, så jo mer sol, desto bedre blomstring vil du få. Ved husveggen blir det ofte tørt, så det er bedre å plassere rosene ute i et bed, fastslår Tommy Tønsberg, gartner i Garden Living.

Han legger til at det er mulig å plante roser i potte, men at du da bør gå for de mest hardføre rosesortene siden det alltid en fare for at de fryser om vinteren.

– Fyll potten med næringsrik jord for best vekst og blomstring. Aller helst bør roser skal plantes dypt, helst med podestedet 10–15 cm under jorda. Dette er for å gi planten litt ekstra beskyttelse om vinteren, tipser Tønsberg.



5. Bruke for lite gjødsel​ og feil mengde vann

SØRG FOR NOK GJØDSEL: I tillegg til dyp og næringsrik jord, trenger roser jevn tilgang på vann og gjødsel. Foto: Maria Elsness / NRK

Når du først er i gang med vårens beskjæring kan du gjerne legge litt kompostert kugjødsel rundt rosen.

– Det er bra for jorda og har langtidsvirkende effekt. I tillegg til dyp og næringsrik jord, trenger roser jevn tilgang på vann og gjødsel.

Ifølge gartner Tommy Tønsberg kan du blande inn en del kompost eller kompostert kugjødsel i plantehullet før du setter i gang.

Så er det vanningen. Rosene trenger rikelig med vann, men ikke overdriv.

– Konstant våt eller vasstrukken jord er heller ikke bra, fastslår gartneren.