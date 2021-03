– Lav rente og mindre reisefradrag kan ha gitt mange baksmell, tror siviløkonom Siw Slevigen.

For mange av dere er årsaken et virus.

Kjipt koronaår

Rekordlav boligrente møtte oss tidlig i 2020.

Det betyr mindre renteinnbetalinger enn skattekortet ditt er basert på.

– De fleste med boliglån har hatt lavere boliglånsrente i 2020 enn i 2019. Det kan utgjøre mye i skattemeldingen, forklarer Slevigen.

Dessuten har mange vært mye på hjemmekontor.

– Hvis du er vant til å ha reisevei, men ikke har reist til jobben, mister du en del reisefradrag, forklarer hun.

Faktisk har vi vært så mye på hjemmekontor at Skatteetaten har fjernet det forhåndsutfylte reisefradraget.

– I år er ikke fradrag for arbeidsreiser forhåndsutfylt i skattemeldingen. Derfor er det viktig å selv legge inn disse opplysningene, hvis du har hatt vanlig reisevei til arbeidsstedet ditt og dermed har krav på fradrag for dette i 2020, opplyser Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

230 dager på kontoret og lenger enn 33 kilometer hver vei kan gi deg reisefradrag.

Reisefradrag Ekspandér faktaboks Vanligvis er reisefradraget for deg som pleier å ha lang nok reisevei forhåndsutfylt i skattemeldingen, men i år må du føre opp alt selv. Et vanlig arbeidsår har 230 reisedager. Har du reisevei på 33 kilometer eller mer hver vei, får du reisefradrag. Har du kortere reisevei, kommer du ikke over bunnfradraget. For skatteåret 2020 er bunnfradraget på 23.900 kroner. Hvordan du reiser til og fra jobb spiller ingen rolle. Du kan gå, sykle, svømme, kjøre bil, sitter på med naboen eller reise kollektivt. Uansett fremkomstmiddel kan du føre opp 1,56 kroner per kilometer. Hvis levering og henting av barn er en omvei i forhold til jobben kan du også legge til dette. Med mye hjemmekontor grunnet korona i 2020 har du trolig langt færre enn 230 reisedager. Derfor kan det hende du ikke får reisefradrag på akkurat denne skattemeldingen. Kilde: Skatteetaten

Skatteetaten har en veiledning om dette samt en kalkulator som kan hjelpe deg.

Fradrag for hjemmekontoret

Lavere rente og færre reisedager har trolig gitt baksmell til ganske mange, sier Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Du har ikke krav på å få dekket kaffe, frukt, toalettpapir eller andre ting du får på jobb, men må betale selv på hjemmekontoret.

Men det finnes ting arbeidsgiver kan gi deg skattefritt.

– Har du et eget rom du bruker bare til hjemmekontor, kan du motta et standardbeløp på 1850 kroner skattefritt fra arbeidsgiver, forklarer Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen.

Alternativt kan du få dekket en andel av faktiske kostnader som for eksempel husleie, vask, strøm og forsikring.

Eksempel:

Hvis de nevnte kostnadene utgjør 40.000 kroner, og hjemmekontoret utgjør 10 prosent av boligen, kan du få dekket 4.000 kroner skattefritt fra arbeidsgiveren din.

Hvis du ikke fikk slik skattefri dekning fra arbeidsgiver, har du krav på fradrag for kostnadene i skattemeldingen. Men, de eventuelle kostnadene dine er ofte så lave at de spises opp av minstefradraget på 104.450 kroner.

Hvis du og din arbeidsgiver ikke tenkte på dette i 2020 kan dere avtale en slik skattefri dekning for 2021, hvis du fortsatt sitter på hjemmekontor.

– For skattemeldingen for 2020 er det kanskje for sent, men vi skal sitte hjemme mye i 2021 også, sier Lothe.

En gladmelding til den kjipe baksmellen er at den heldigvis er billigere enn noen gang.

– I år, for første gang, er det 0,0 prosent rente på restskatten, ler Lothe.

Det betyr at du kan vente helt til siste frist med å betale baksmellen, uten at det blir dyrere for deg.

Forsøk å snu smellen

Koronapermitteringer og dårlig økonomi kan ha gitt deg inkasso.

– Dette kan du trekke av på skatten, beroliger Siw Slevigen.

Har du fått inkassokrav så sjekk med inkassoselskapet hvor mye renter du har betalt.

– Det er ofte renter helt opp i 17 prosent, så det er lurt å sjekke opp dette og føre det opp, oppfordrer hun.

Du trenger ikke sende inn dokumentasjon når du leverer skattemeldingen, men du må kunne vise det frem hvis de spør.

