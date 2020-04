Den aller siste skattesjekken

Skattemeldingen er på ingen måte ferdig når du får den.

Den er laget av en som vet minimalt om økonomien din, og det er bare du som sitter med fasiten.

Fet minuttbetaling

For vi snakker minutter, ikke timer.

Enten du har fått ny eller gammel skattemelding tar det ikke lang tid å gå gjennom den.

– Jeg må skryte litt av Skatteetaten, de har en kalkulator for alt, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB. Foto: DNB

– For hver tusenlapp du fører opp i fradrag får du 220 kroner tilbake, sier Silje Sandmæl.

Den enkleste måten å finne flere fradrag på, er å fylle ut Skatteetatens fradragsveileder.

– Å sjekke at ting er riktig er ditt eget ansvar, men jakten på tusenlappene er rask og lønnsom, understreker hun.

Det tar under et minutt å fylle ut fradragsveilederen og se om du har krav på flere fradrag.

– Jeg har ofte gått gjennom folks skattemelding på Radio. Da har de fått igjen fem og seks tusen kroner på to minutter, legger hun til.

Sjekk først at alle tallene som står oppført stemmer.

Så må du tenke etter om det har skjedd noen endringer i kalenderåret 2019.

Hvilken livssituasjon er du i?

Har du lang vei til jobb?

Har du barn under 12 år?

Har du refinansiert lånet?

Er du kvinne, sjekk gjeldsfradraget

Er du student med hjemmeadresse i Oslo, men studerer og jobber Bergen? Da kan du få reisefradrag og muligens kost og losji

Er du i jobb og har tatt kurs for å holde utdannelsen din ved like, kan du få fradrag for det

Har du tatt doktorgrad kan du få fradrag for festmiddagen med lærere og veiledere (ikke familie og venner) og utgifter til trykkeriet

– Du må rett og slett gå på fradragsjakt i din egen skattemelding, oppfordrer Sandmæl.

Her er fire punkter du bør sjekke før du leverer skattemeldingen

Ekstrasjansen

Kanskje sjekker du litt nøyere i år enn før, og finner et fradrag du har hatt krav på lenge.

– Hvis du går gjennom skattemeldingen og oppdager at du ikke har fylt ut reisefradraget, men du har bodd der du har bodd og jobba der du har jobba, så fortvil ikke. Pegene er ikke tapt. Du kan endre skattemeldinger som er levert tre år tilbake i tid, forklarer Sandmæl.

Du kan altså føre opp gamle fradrag for 2018, 2017 og 2016 nå i år.

Straffeskatt

Det er veldig fort gjort å sjekke skattemeldingen, og det er ikke sånn at de som ligger an til å få tilbake penger skal være mindre nøyaktig når de sjekker, sier Rolf Lothe, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen. Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

– Det er en naturlig reaksjon å tenke at jippi, jeg fikk penger tilbake, nå vant jeg i lotteriet. Men uansett om du har restskatt eller får penger tilbake, må du åpne skattemeldingen og sette deg inn i tallene, sier Rolf Lothe fra Skattebetalerforeningen.

Han påpeker viktigheten av å ha et forhold til om tallene er riktig eller feil:

Er det feil i din favør risikerer du tilleggsskatt

Er det fradrag du kan ha krav på, lurer du deg selv om du går glipp av dem

– Tilleggsskatten er på 20 prosent, og i de verste tilfellene 60 prosent . Du bør gjøre alt du kan for å unngå straffeskatten, understreker han.

Det er ganske lett å sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene stemmer, for eksempel at lønnsinntekten og pensjonen er riktig. Verre er med det som ikke står der.

– Da må du kunne litt om skatt, og koble det til deg. Kan du ikke nok selv, må du søke på nettet, eller snakke med en du kjenner som er flink, foreslår Lothe.

Han og viser til noen eksempler:

Det er lett å sjekke at fradrag for barnehage står oppført, men ikke like lett å vite at du også kan få fradrag for omvei ved henting og levering

De fleste vet omtrent hva de har tjent og hvor mye gjeld de har. Hvis du ikke har peiling, må du gå tilbake og sjekke lønns- og trekkoppgavene

Har du solgt utenlandske aksjer med tap, skjønner du trolig at du får fradrag for tapet. Men husk at det også kan være fradragsrett for kostnader til å holde seg oppdatert i aksjemarkedet, som for eksempel abonnement på et økonomisk tidsskrift. Slike eksempler er det mange av

– Mange kan komme langt med et ønske om å finne ut av ting selv. Andre kan ha mye å tjene på å søke hjelp hos fagfolk, sier skatteeksperten.

Men leser du denne saken rett før leveringsfristen, er det bare en ting å gjøre.

– Søk om utsettelse. Alle kan gjøre det, og du får automatisk en måned, avslutter Lothe.

