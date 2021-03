Nå kommer skattemeldingen

Tusenvis av lønnstakere og pensjonister kan snart sjekke om de får baksmell eller ei.

Skattemeldingen sendes ut i tilfeldig rekkefølge på forskjellige dager.

– 4,9 millioner vil få skattemeldingen mellom 16. mars og 7. april, men vi sender den ikke ut i helger eller i påsken, forklarer Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Flere hundre tusen får skattemeldingen allerede tirsdag 16. mars.

Med vekt på foreløpig

Skattedommen som kommer nå i vår, er ikke hugget i stein.

Det er Skatteetatens foreløpige beregning av om du har betalt for mye, for lite eller akkurat passe skatt i 2020.

Så er det opp til deg å jobbe deg gjennom skattemeldingen, for å se om du kan få vekk baksmellen eller øke summen du har til gode.

Siviløkonom Siw Slevigen anbefaler fradragsveilederen når du skal sjekke skattemeldingen. Foto: Privat

– Det er mange som aldri sjekker skattemeldingen, og det tror jeg handler om frykten for å gjøre feil. Skatt kan føles både vanskelig og skummelt. Det syntes jeg også første gang jeg skulle levere den, innrømmer siviløkonom Siw Slevigen.

Nå vet hun bedre.

– Frykten for å gjøre noe feil i egen økonomi er den største pengetyven. Da gjør vi ingenting, og da taper vi penger, understreker hun.

Jo kjappere du åpner skattemeldingen og sjekker at tallene stemmer, desto raskere kan du få penger til gode inn på konto.

– Jeg bruker fradragsveilederen. Den er genial og enkel. Du tenger ikke vite alt om økonomien din og alle fradrag du ikke har fått med deg. Fradragsveilederen forteller deg hvilke fradrag som passer, og det tar bare et minutt, sier hun.

Gira på bedre økonomi? Slik får du lavere boliglånsrente

Vent på e-post

Du får e-post når din skattemelding er klar. Da kan du logge deg inn og sjekke om du har fått baksmell.

– Tidlig skatteoppgjør ble tilgjengelig 2. april i fjor. 11. juni hadde over 1,9 millioner fått beløpet de hadde til gode, opplyser Marta Johanne Gjengedal fra Skatteetaten. Foto: Karina Kaupang Jørgensen

– Det er egentlig ikke noe poeng å logge deg inn før du får beskjed om at skattemelding er tilgjengelig. Prøver du, kommer du til en side som forteller deg at den ikke er tilgjengelig enda, og at du må vente på beskjed, forklarer Gjengedal.

Men det lønner seg å sjekke, kontrollere og levere tidlig. Da kommer også pengene tidlig.

I fjor fikk nesten 2 millioner skatteoppgjøret før 11. juni.

Da fikk vi også en ny skattemelding som er enklere å fylle ut.

– Du ser foreløpig skatteberegning med enten skatt til gode eller restskatt helt øverst på skjermen. Hvis du endrer et tall i skattemeldingen ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang, forteller Gjengedal.

Den nye skattemeldingen er interaktiv og hjelper deg å gjøre ting korrekt.

Inndelingene i skattemeldingen er:

Arbeid, trygd og pensjon

Bank, lån og forsikring

Bolig og eiendeler

Familie og helse

Finans

Gave og arv

Personlige forhold

Skatteetaten har gjort dette for at kontrolleringen av skattemeldingen skal være enklest mulig for deg. Trenger du hjelp, er det mange gode veiledere på disse sidene.