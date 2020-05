Nullrente for dummies – dette betyr det for din økonomi

Null i rente har aldri skjedd før. Og det er et sykdomstegn i økonomien.

– Styringsrenten var lav før koronakrisen. I mars var den på 1,5 prosent, men ble kuttet til 0,25 prosent. I dag ble den satt i null, som er det sikreste tegnet på en skakkjørt økonomi, forklarer Agnes Bergo, daglig leder i det uavhengige rådgivningsselskapet Pengedoktoren.

Her er syv spørsmål du trolig ønsker svar på.

1. Blir boliglånet gratis?

Agnes Bergo, daglig leder i det uavhengige rådgivningsselskapet Pengedoktoren. Foto: Virre Dahl

Nei, det gjør det ikke.

– Null i rente betyr billigere lån, men det betyr ikke gratis lån. Det vil aldri være gratis å låne penger, sier Bergo.

Selv om det koster mindre å låne penger, legger bankene på andre kostnader.

– Det blir billigere å låne fordi renten går ned. Renten på sparepenger vil også gå ned. Med lave renter håper myndighetene at vi skal ta ut penger fra innskuddskontoen eller låne penger i banken og investere dem andre steder, slik at økonomien kommer i gang igjen, sier Bergo.

Hvis vi låner penger for å bygge garasje, utvide huset eller bygge terrasse på hytta, gir vi samtidig arbeid til snekkere, murere og andre håndverkere. Vi kjøper materialer og tjenester.

– Da tjener bedriftene penger, som gjør at de kan ansette folk. Folk betaler skatt av inntekten, og sånn går økonomien rundt, forklarer hun.

Sentralbanken setter altså ned renten så det skal bli billigere for Ola og Kari å investere i ting som kan få hjulene i gang i Norge igjen.

Det er usikkert om renta på et tidspunkt vil bli negativ, men det er lite sannsynlig. Skulle det likevel skje, betyr det ikke at du får betalt for å ha lån i banken.

– I Danmark er det allerede minusrente, men ikke gratis lån. Bankene legger på gebyrer og andre kostnader også ved negativ rente. Det vil som sagt aldri bli gratis å låne penger i banken, forklarer hun.

Hun understreker også at situasjonen vi nå er i ikke er hyggelig.

– Du får billigere lån, hurra, men med bismak.

2. Hva skjer med lønningene?

De vil trolig ikke øke.

– Når renten er null, blir lønnsøkningen med stor sannsynlighet null, sier Bergo.

Norge har pøst ut penger for å demme opp for effektene av koronakrisen. Og det er helt riktig i en krisesituasjon. Du har sparepenger for å bruke dem når din økonomi er trang. Norge har en sparekasse i form av Oljefondet som brukes når Norges økonomi trenger det.

– Det var rett gjort, men det kan ikke fortsette slik. Da blir kassa til slutt tom, og det blir ikke penger igjen til sykepenger, dagpenger og sosial støtte fra Nav, skisserer hun.

Regjeringen vil dempe nedturen koronaen har ført oss i.

– Tidligere i år ble lønnsoppgjøret utsatt. Men det blir ikke avlyst. Det blir et lønnsoppgjør, lønnsøkning kan vi se bort fra, mener Bergo.

Vi har offentlig og privat sektor i Norge.

Offentlig sektor har brukt mye penger på grunn av korona. Da er det mindre penger igjen til lønnsøkning.

Privat sektor blør.

– Mange har måttet legge ned, og har derfor vesentlig lavere inntekter. De har måttet permittere eller si opp ansatte. Det vil ta tid å få dette i gang igjen. Da har de ikke råd til å gi lønnsøkning til sine ansatte. Derfor blir lønnsoppgjøret lavt, forklarer hun.

3. Hva skjer med prisene?

Veldig mye blir dyrere.

– Den norske krona var allerede rekordlav før koronakrisa. Da renta ble satt til null stupte kronekursen ytterligere. Nå er verdien av den norske krona på et historisk bunnivå, forklarer Pengedoktoren.

Dette betyr at alt som kommer fra utlandet blir dyrere. Og når vi kan begynne å reise ut av Norge igjen, blir det dyrere å oppholde seg i andre land.

Norske varer blir også dyrere.

Matvarer blir produsert på forskjellige steder, de må transporteres, men kanskje med andre regler som tar hensyn til smittevernet.

I tillegg produseres mange norske matvarer med komponenter fra utlandet. De blir dyrere.

– Landet har vært stengt ned. Alt ligger brakk. Bransjen må bygge opp igjen både transportlinjene og arbeidsmønster. Alt som skal bygges opp på nytt koster mer penger, sier Bergo.

4. Hvorfor setter ikke bankene ned lånerenta med én gang?

Ting tar tid. Det ville vært i strid med inngått avtale om banken din senket renta i morgen.

– Du har en avtale med banken som sier at du har tatt opp et lån til en viss rente. I avtalen står det også at banken har anledning til å endre renten med tre måneders varsel. Dette er en avtale du har gått med på og signert, forklarer Bergo.

Avtalen er juridisk bindende, og banken kan ikke bare bryte den.

– Hva ville du sagt om banken satte opp renten før det hadde gått tre måneder? Du kan ikke bli sur fordi banken ikke endrer renta like raskt som sentralbanken. De forholder seg bare til avtalen de har med kundene, og er bundet av reglene om når renten går opp, sier hun.

5. Hvor ille er situasjonen?

Ille.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken. Foto: Handelsbanken Norge

Grunnen til at dette ikke er noen god nyhet er at renta settes ned til hva ekspertene tror er gulvet, nettopp fordi norsk økonomi står overfor en historisk nedgang.

– Vi har aldri sett et tilsvarende fall i norsk økonomi før. Det er et sjokkfall uten sidestykke, og fallet vil bli mye større i Norge og resten av verden enn det vi så i finanskrisa, forklarer Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken.

Det som gjør det verre nå er at samfunnet er stengt ned, hvilket har gått veldig hardt utover tjenestesektoren.

Alle steder som er stengt lider fordi folk må sitte hjemme.

– Under finanskrisa var samfunnet åpent, men mange slet økonomisk. Nå er samfunnets stengt. Derfor er det så dramatisk, forklarer hun.

Jo lenger krisen varer, jo flere går konkurs. Flere vil slite med gjeld, og det vil ta stadig lengre tid å rydde opp.

– Vi tror det sjokket vi fått i økonomien i år blir mindre i Norge enn i resten av Europa. Men fallet i oljeprisen vil gjøre at vi sliter med å komme tilbake til samme aktivitetsnivå som vi hadde før koronakrisen, legger hun til.

6.Hvor lenge vil vi ha nullrente?

Antageligvis flere år.

– Prognosene til Sentralbanken viser en styringsrente på null ut 2023. Våre prognoser i Handelsbanken går bare ut 2022. Vi antar også null hele perioden, men vi sier den vil ligge på null i overskuelig fremtid, og det er til vi er sikker på at økonomisk oppgang er på vei, skisserer sjeføkonomen.

Det er usikkert når samfunnet gradvis kan åpne opp igjen, og oljeprisfallet vil dempe oppturen.

– Sentralbanken gjør det den kan for å avhjelpe situasjonen, og regner med at bankene følger etter og kutter sine renter så lån til husholdningen blir billigere. Det gjør det lettere for folk å komme gjennom denne krisa, sier Due-Andresen.

Norges Bank er usikre på om negative renter i denne situasjonen vil være positivt. De mener at renta ikke skal lenger ned.

7. Har vi råd til dette?

Hvis situasjonen ikke varer for lenge.

– Det kan hende vi har et optimistisk estimat, men vi kan bruke penger ganske lenge før oljefondet er tomt. Jeg tror ikke vi tømmer oljefondet, men vi komme til å bruke dobbelt så mye oljepenger i år som regjeringen hadde sett for seg, skisserer Due-Andresen.

Regjeringen så for seg å bruke rett i overkant av 2 prosent, men kommer til å bruke 4 prosent.

Det har vi råd til, ifølge sjeføkonomen.

– Vi tror at vi gradvis kan åpne økonomien igjen for aktivitet, men at det tar flere år før vi er tilbake i full drift. Vi har råd til det gitt at vi gradvis kan gå tilbake til en normal situasjon fremover. Må vi være i lockdown i flere år, begynner vi å få dårlig råd etter hvert, sier hun.

Myndigheter og sentralbanker gjør hva de kan. Men hva kan du og jeg gjøre?

– Gitt at alle er så usikre er det beste du kan gjøre å være nøktern med pengebruken og se an hvordan det går. Vær litt sparsommelig med pengebruken til vi vet hvordan det ser ut rundt neste sving, avslutter hun.

