Hedvig fikk faktura for ødelagt PC: – Jeg begynte å gråte

– Jeg bare åpnet PC-en og den hadde en stor ripe inne på skjermen, forteller Hedvig Urdal, mens hun viser hvordan skjermen tydelig har fått en trøkk.

Den har et svart felt og striper nedover skjermen. 14-åringen sier skaden oppsto ved et uhell.

PC-en ble reparert og levert tilbake til Hedvig med en gul lapp. Der stod det at hun ville få en faktura.

– Jeg begynte å gråte, sier Hedvig.

Skjerm i skolen Foto: Ingvild Edvardsen / NRK Ekspander/minimer faktaboks Nesten alle elver i grunnskolen har tilgang til en egen digital enhet. I skoleåret 2022-2023, var tallet 94,4 prosent.

42 prosent av disse har nettbrett, 29 prosent har bærpar PC eller Mac og 23 prosent har Chrombook.

Det varierer om elevene har med skjermen hjem, eller om den primert brukes i undervisningen på skolen.

Målet til Utdanningsdirektoratet er 1:1 dekning i hele landet.

De siste årene har det vært stor debatt om konsekvensene av nettbrett i skolen, og mange lærere og foreldre etterspør flere fysiske bøker. Kilde: Utdanningsdirektoratet

– Ikke betal!

Cathrine Moksness er leder for Rettssenteret, som tilbyr gratis rettshjelp til barn og unge. Hun er tydelig: Ikke betal fakturaen fra skolen!

Moksness sier foreldre skal be skolen om en begrunnelse for kravet. Årsaken er at man kun skal betale hvis skaden er påført uaktsomt eller med vilje.

Cathrine Moksness leder Rettssenteret. Organisasjonen tilbyr gratis rettshjelp til barn og unge. Foto: Hoan Ngoc Nguye

– I de sakene vi har fått til oss har ikke skolene foretatt en vurdering av om barna har vært uforsiktige. Vi ser også at det rammer fryktelig skjevt. Det rammer lavinntektsfamilier, sier Moksness.

Ved mange skoler praktiseres det slik at foreldre må skrive under på en kontrakt om erstatningsplikt før nettbrett deles ut til elever.

Moksness sier kontraktene hun har sett er greie. Det er praktiseringen av disse som er problemet, hevder lederen for Rettssenteret.

Dersom skolen mener barnet har ødelagt læringsbrettet eller PC-en med vilje, er det skolen som må bevise det, påpeker hun.

Moksness får full støtte av Forbrukerrådet.

– Jeg tipper mange bare biter tennene sammen og betaler, sier Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet, og gjentar: Ikke betal!

TikTok-hjelp

Rettssenteret ba TikTok-profil og jusstudent Malin Garnes, bak kontoen Jussnakk, om hjelp til å spre budskapet til de unge.

Over 300.000 har sett videoen.

– Det er krangling i kommentarfeltet. Det er skoler som mener at de har reglement som følger loven, og foreldre som på den andre siden sitter med skyhøye fakturaer, sier Garnes.

– Jeg regnet med at dette var det mange som ville få bruk for. Det står ikke i en lov, så det er vanskelig å finne frem for foreldre til disse barna.

Malin Garnes driver TikTok-kontoen Jussnakk. Hun fikk mange tilbakemeldinger da hun tok opp problemstillingen med skolenes ødelagte nettbrett og PC-er. Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

– Ulik praksis

– Dette vet folk for lite om, det gjorde vi også, sier Rikke Børrehaug Urdal, moren til Hedvig.

Hadde det ikke vært for at de forhørte seg med andre familier, som ikke hadde fått faktura etter lignende uhell, så hadde de betalt, forteller hun.

Urdal sier det var på grunn av den ulike praktiseringen av reglene at de klaget på kravet om å betale 1.500 kroner. Dermed ble kravet frafalt.

Rikke Børrehaug Urdal sier hun visste for lite om rettighetene man har når skoler ber om å få erstattet en ødelagte PC. Foto: Tom Balgaard / NRK

Det finnes ingen oversikt over hvor mange krav norske skoler sender ut, eller hvor mye penger foreldre betaler inn, skriver Utdanningsdirektoratet i en e-post til NRK.

Reparasjonene går av skolenes driftsbudsjett. Det sier Katti Anker Teisberg, områdeleder for skolene i Nordre Follo kommune, der Hedvig er elev.

Teisberg kjenner ikke den konkrete saken, men sier at normalt vil de vurdere erstatning i dialog med hjemmene.

Hedvig Urdal hjemme i stua sammen med moren, Rikke Børrehaug Urdal. Foto: Tom Balgaard / NRK

– Urettferdig

Norsk skole er gratis, ifølge Statsforvalteren. Gratisprinsippet vil si at kommunen ikke kan kreve betaling fra elever eller foreldre for verken undervisningsmateriell eller aktiviteter.

Man kan likevel måtte betale erstatning, men som det står på Utdanningsdirektoratet sine sider: Hvis en elev ødelegger, eksempelvis et nettbrett eller lærebok, ved et uhell, skal ikke eleven måtte erstatte dette.

Skolen må også gjøre en vurdering av barnets alder og familiens økonomi før de krever erstatning.

Hedvig sitter i sofaen med moren, mens hun åpner beskyttelsesbagen til den reparerte PC-en.

Hun er veldig fornøyd med både skolen og læreren, men denne episoden skulle hun gjerne vært foruten.

– Jeg synes det var urettferdig. Jeg hadde ikke gjort noe. Det var et uhell.