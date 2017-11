– Vannskader er den vanligste skaden i norske hjem. Det er større sannsynlighet for å få en vannskade enn både innbrudd og brann til sammen, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge til NRK.

I følge Finans Norge har antallet vannskader har økt kraftig de siste årene. I 2016 var det frostskader for rundt 170 millioner kroner i norske boliger og hytter, viser deres tall. Og etter første halvår i år er det allerede meldt inn over 27.000 vannskadesaker til forsikringsselskapene.

– Mange vannskadene oppdages for sent, spesielt på hytter. Med bedre tilsyn og vedlikehold kunne nok mange av skadene vært unngått, påpeker Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i forsikringsselskapet If.

Å forebygge vannskader i hus og hytte er bare én av tingene du bør passe på før kulda setter inn for alvor.

Med disse tipsene kan du gjøre boligen vinterklar:

1. Unngå frostsprengte rør

FROSTSPRENGT RØR: For å unngå frostskader er det viktig å holde boligen varm nok. Rørleggerens anbefaling er en temperatur mellom fire og seks grader i alle rom der det er rør. Ikke glem kjelleren. Foto: Sintef Byggforsk

– Når det er frost ute, kan alle vannrør fryse. Sprengte frostrør kan føre til katastrofe i boligen din, sier Johan Gåsbakk, seniorrådgiver i Sintef Byggforsk.

Med relativt enkle grep kan dette unngås. Det første du bør gjøre er passe på at boligen er varm nok. Det bør være plussgrader i alle rom der det er vannrør.

Are Skaar Nielsen er fagsjef i Rørentreprenørene Norge. Foto: Rørentreprenørene Norge

– Sørg for å holde rom med vannrør varme. Det bør være minst fire til seks grader, sier Are Skaar Nielsen, fagsjef i Rørentreprenørene Norge.

Og du, ikke glem kjelleren. Her kan det lønne seg å ta en titt.

– Steng eventuelle åpne kjellervinduer. Det kan være lurt å installere varmekabler, og med en såkalt frostvakt kan du enkelt få opp temperaturen i boligen, sier Gåsbakk.

Råd nummer to er å stenge stoppekranen hvis du reiser bort. Alle i husstanden bør vite hvor stoppekranen er, og hvordan den stenges.

– Stoppekranen er så lett å glemme, men det er en skikkelig tabbe om vannet fryser mens du er borte, sier Gåsbakk.

2. «Gå over» huset utvendig

Gåsbakk i Sintef Byggforsk råder huseiere til å ta en inspiseringsrunde utendørs for se sjekke at alt står bra til med tanke på vinduer, asfalt, inngangsparti og gjerder.

Johan Gåsbakk er seniorrådgiver i Sintef Byggforsk. Foto: Remy Eik / SINTEF Byggforsk

– Det du ikke rakk i år kan du planlegge å få utført til neste år. Men vær forsiktig når det er mørkt og glatt ute, stiger er risikable, advarer han.

Clementz i forsikringsselskapet If minner om at det er mange kraftige vinterstormer mange steder i landet. Utemøbler bør derfor sikres eller tas inn.

– Trampoliner bør pakkes ned for sesongen. Stormkast og trampoliner uten sikring er en dårlig kombinasjon.

Han anbefaler også å sjekke om taket mangler takstein og kledningen på taket er i orden, samt å undersøke om det finnes det små åpninger mus og rotter kan bruke for å krype inn i boligen. Gnagerne vil nemlig inn i huset ditt når det blir kaldt ute, og en sju millimeter sprekk kan være nok til at mus kan komme seg inn.

3. Koble ut hageslangen

STENG VANNET: Du bør fjern alle hageslanger og koble ut kranen som er utendørs. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Ikke glem hagen! Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge minner om at du bør fjerne alle hageslanger utendørs og koble ut utekranen. Selv når du har en såkalt frostfri utekran, bør dette gjøres.

– Det kan ligge igjen litt vann i slangen, og selv den frostfrie slangen kan fryse, advarer han.

I tillegg bør du sjekke at rørene på yttervegg, de som for eksempel kan sitte under ventiler, er godt nok isolert.

– Det finnes mange forskjellige isolasjonstyper som kan kjøpes av rørlegger eller i byggvarehus, opplyser han.

4. Inspiser takrenner og nedløp

RENSE TAKRENNE: Det kan samle seg både sand og løv i takrennene. Det er lurt å fjerne dette før snøen kommer. Foto: Tove Bø / NRK

Det kan samle seg mye i takrennene, både blader og sand fra taksteinen. Sørg for at takrenner, nedløp og rister er renset for løv, slik at vannet renner bort slik det skal.

– I takrenne kan det tette seg med blader. Det er viktig at nedløpet fungerer, om det skulle komme mye regn, forklarer Gåsbakk.

Med dette takrenne-trikset får du rensket opp i takrenna.

Neverdal i Finans Norge anbefaler også å undersøke om rister og sluk på eiendommen er åpne.

– Det er lurt å fjerne løv fra ristene, og ta en titt nedi slukene for å se om vannet kan renne fritt, tipser hun.

5. Ikke glem hytta

VANNSKADER: Mange omfattende vannskader oppstår når folk er bortreist. Da tar det lang tid før skaden oppdages. Foto: Forsikringsselskapet If

En ting er din egen bolig, der har du som regel kontroll. Når det kommer til fritidseiendom, gjelder det å være ekstra påpasselig.

– Sørg for å ha på litt varme. Mange ønsker ikke å bruke strøm på hytta, men husk at det kan bli mye dyrere å reparere en eventuell vannskade enn å ha på litt varme, advarer Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge.

Har du hytte med innlagt vann? Husk å stenge av vanntilførselen når du ikke er der.

– Du kan beskytte vannlåsen ved å helle på frostvæske i sluket, i vasken og i vannklosettet. Etter at du har stengt av vannet bør du la kranene stå åpne slik at eventuelt restvann i røranlegget har mulighet til å renne ut, sier Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge.

Ikke glem å tømme varmtvannsberederen på hytta.

– Varmtvannsberederen må tømmes, selv om det står på noe varme. Da er du også sikret mot frostskader ved eventuelt strømbrudd, avslutter Gåsbakk.