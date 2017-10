Nå vil gnagerne inn i huset ditt

Det er ikke bare vi mennesker som liker oss innendørs når kulda setter inn. Også rotter og mus trekker gjerne inn i varmen nå om dagen.

– Høsten er en ekstra sårbar tid når det kommer til gnagere. Rottene ønsker ofte å finne et ynglested innendørs, mens mus leter etter et sted de kan overvintre, sier Arnulf Soleng, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet til NRK.

Arnulf Soleng er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

Han legger til at det stort sett er varme gnagerne er på jakt etter når de oppsøker hus og hytter, og at dyrene finner mesteparten av maten utendørs.

Spesielt rotter kan gjøre store skader på hus og interiør. I tillegg kan de være smittebærere av sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter, derfor bør du ikke ta på rottene.

Slik kan du sikre boligen din mot gnagerinvasjon:

1. Rydd hagen og fjern nedfallsfrukt

LØRDAGSGODT: Nedfallsfrukt er som lørdagsgodt for rottene. Vil du unngå rotter i hagen, bør nedfallsfrukten fjernes. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

For å unngå rotteplager kan det være lurt å rydde hagen for nedfallsfrukt og annet hageavfall.

– Du bør fjerne alt av nedfallsfrukt, fuglemat og hunde- og kattemat fra hagen. Dette er nemlig mat for gnagere. Vi ser ofte problemet der det mates fugler. Så hvis du vil hvis mate fugler er det lurt å gjøre det langt bort fra hus og hytte, sier Soleng.

Erik Thomas Gjølme er ansvarlig for skadedyr hos Anticimex. Foto: Lundsett-Gulbrandsen

– Rotter spiser nedfallsfrukt, men det er ikke det de hovedsakelig lever av. Det er mer som lørdagsgodt for dem og inneholder lite næring, sier Erik Thomas Gjølme, produktsjef for skadedyr hos Anticimex.

Ett av hans tips er å sjekke at det er ryddig utenfor huset.

– Pass på at veden ikke ligger stablet inntil ytterveggen. Dette kan fort bli et yndet skjulested, sier han.

2. Pass på søpla

RYDD OPP: Det er viktig å tenke på søppelhåndtering og matavfall når du skal forebygge besøk av gnagere. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

– Har dyrene tilgang på næringsrik mat over noe tid, så kan rottebestanden bygge seg betydelig opp. Det er derfor viktig å tenke på søppelhåndtering og matavfall når du skal forebygge, sier Gjølme.

Soleng gjør oppmerksom på at en del borettslag har store søppelkasser som i utgangspunktet skal være tette.

– Men en del av disse har gjerne hull til drenering i bunnen. Her kan rottene enkelt komme seg inn, advarer Soleng.

Han anbefaler de som har mye problemer med rotter i nabolaget om å søke hjelp hos kommunen.

– Kommunen bør sjekke kloakkanlegget og se etter graveaktivitet, råder Soleng.

3. Sørg for at huset er skikkelig sikret

Brunrotta har skarpe og sterke tenner, og den kan gnage seg gjennom mange forskjellige materialer, skriver Folkehelseinstituttet.

– De tar seg inn i hus via åpninger, gjerne mellom grunnmur og kledning. En sju millimeter sprekk kan være nok til at mus kan komme seg inn. Så det sier seg selv at det ikke er enkelt å sikre seg fullt ut. sier Gjølme.

Også Soleng i Folkehelseinstituttet understreker at aller det viktigste er å sikre bygningen.

– Du bør sikre med ting ikke kan dyrene kan gnage gjennom. Du kan for eksempel bruke et spesiallaget tettemiddel mot gnagere som du kan påføre med fugepistol.

Bruk av såkalte musebørster kan også forsøkes mellom grunnmur og kledning.

– Du kan også bruke stålull for å tette sprekker. Dette er enkle grep som hvem som helst kan gjøre, sier Soleng.

– Hjørnene er mest utsatt da det kan være sprekker i musesikringen som gjør at dyr kommer seg inn. Er grunnmuren av stein vil det ofte være hull som gjør at dyr kommer seg inn i krypkjelleren og derfra videre inn i huset, sier Soleng.

4. Pass på sluk og ventiler

Gjølme i Anticimex minner om at gnagere enkelt kan komme seg gjennom ventiler som mangler netting, samt gjennom sluk.

– Rotter kan komme seg inn via sluk i kjelleren hvis det mangler ordentlig rist i sluket. Du bør være oppmerksom på sprekker i grunnmur, åpninger rundt rør og ledninger.

5. Ikke glem taket

Soleng i Folkehelseinstituttet minner om at rotter og mus er gode til å klatre i trær, på greiner og rør. Så rottene kan enkelt komme seg på toppen av huset. Mangler det metallnetting her, blir det problemer.

– Rotter kommer gjerne opp på taket gjennom utluftingen fra kloakken. Sjekk at dette soilrøret er sikret med metallnetting. Det er ikke så komplisert, men det må gjøres, sier Soleng.

6. Vær obs på disse skadene

GNAGESKADER: Hull i vegg etter rotteaktivitet. Foto: Anticimex

Gjølme i Anticimex forteller at byggets alder har liten betydning når det kommer til å få inn gnagere i huset. Det handler mer om mangel på sikring. Når gnagere først finner en åpning, så vil de enkelt kunne bevege seg videre inn i vegger og etasjeskiller.

– Dette vil kunne medføre luktproblemer fra ekskrementer og døde dyr, samt gnageskader på rør og kabler, sier Gjølme.

Emma Elisabeth Vennesland er assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring. Foto: Pressefoto

Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring, bekrefter at rotter og mus kan føre til omfattende skader på hus.

– Gnageskader på det elektriske anlegget og rørinstallasjoner er vanlig. I tillegg kan isolasjonen i huset bli ødelagt, med påfølgende luktproblemer, opplyser hun.

7. Mest rotter i byen

LIKER SEG BLANT MENNESKER: Rotter er først og fremst et storbyproblem. Foto: Marit Aaby Vebenstad / NRK

Gjølme i Anticimex forteller at rotter kan finne gode levevilkår overalt der mennesker bor.

– Men problemet er nok størst i byer og bynære strøk hvor mennesker lever tett sammen, sier han.

– I de store byene er det nok av mat, og mye restavfall som ligger og slenger. Derfor er rotter først og fremst et storbyproblem, forteller Vennesland.

Hun forteller at prislappen kan bli høy om det kommer rotter i hus. For å få has på rotteproblemet må av og til vegger og gulv rives.

– Det er ikke uvanlig at rottene beveger seg rundt i hele konstruksjonen, så det holder ikke å åpne veggen eller gulvet bare ett sted. Det er lurt å sjekke om husforsikringen din omfatter skadedyr, tipser Vennesland.

8. Dette bør du gjøre om du har fått gnagere i hus

RETT I FELLA: Feller er det beste tipset for å bli kvitt rotter og mus. Foto: Ketil Nesgård / NRK

Soleng i Folkehelseinstituttet forteller at det kan være vanskelig å oppdage rottene.

– Du kan ofte ikke se dyrene, men har du et stort gnagerproblem, vil du også høre grasing på nattestid, sier han.

Hvis du oppdager rotter i hus, er det lurt å fjerne dem før de rekker å få flere kull. Feller er det mest effektive hjelpemiddelet for å forebygge og bekjempe rotter og mus innendørs.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke gift i bekjempelsen av rotter.

– Gift kommer ofte på avveie og utgjør et betydelig miljøproblem for ville dyr, sier Soleng.

I tillegg kan hunder, katter og mennesker bli forgiftet.

– Det kan også ender med at du får døde dyr liggende, som du kanskje ikke finner, advarer Folkehelseinstituttets mann.