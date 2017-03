Derfor får du «voksen-kviser»

Isotretinoin (tidligere Roaccutan) er et retinoid som påvirker talgkjertlene slik at talgproduksjonen reduseres til et minimum, ifølge Store medisinske leksikon.

Det er en rekke mulige bivirkninger knyttet til isotretinoin. De vanligste er tørr hud og tørre slimhinner. Hodepine og neseblødning kan forekomme i én av ti tilfeller, mens depresjon og allergiske hudreaksjoner kan forekomme i én av tusen tilfeller, ifølge Felleskatalogen.

Det er viktig med en tett oppfølging av lege gjennom hele behandlingen.

Isotretinoin er fosterskadelig, og det er et veldig strengt regelverk rundt foreskriving av disse medikamentene. Det er et absolutt krav at man ikke blir gravid under, og i en periode etter behandlingen, ifølge Legemiddelverket.

Det har vært reist spørsmål om mulig sammenheng mellom bruk av Isotretinoin og selvmord. En stor svensk studie fra 2010, som ble publisert i British Medical Journal, klarte ikke å påvise at bruk av isotretinoin kunne føre til forhøyet risiko for selvmordsforsøk i befolkningen. Dette samsvarer også med resultater fra tidligere analyser basert på data fra store databaser fra Canada og Storbritannia, ifølge Tidsskrift for Den norske legeforening (2005).