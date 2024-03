– Har du sett koreanere? Har du sett ansiktet deres? Ja, de gløder! Jeg føler ikke du får den glow-effekten av vestlige produkter, sier Sheila.

Studentene Hani Mohamed Isse (23) og Sheila Mae Cornita (25) har de siste årene brukt koreansk hudpleie.

De er overbevist om at det har bidratt til å forvandle huden deres.

– Jeg har bilder av meg selv før jeg begynte med koreansk hudpleie, og jeg så mye eldre ut, sier Hani.

Sheila og Hani sitter i en blå sofa og prøver koreansk hudpleie. Foto: BALSHARAN KAUR / NRK

Rigide rutiner

Jentene har en egen hudpleierutine for morgen og kveld som de følger rigid. Og koreanske produkter er i sentrum denne rutinen.

– Før pleide jeg å kun vaske ansiktet mitt med vann. Men nå føler jeg meg ekkel hvis jeg ikke har gjort hudpleierutinen min. Det er like viktig som å pusse tennene, sier Hani.

Som stor fan av asiatiske serier og musikk har Hani i flere år hatt lyst til å prøve hudpleie fra Asia. I pandemien prøvde hun endelig koreansk hudpleie og har ikke sluttet siden.

Begge jentene har sett på influensere for å lære mer om asiatisk hudpleie. Foto: Balsharan Kaur / NRK

Mens for Sheila var det jakten på noe som kunne bedre huden hennes, som gjorde at hun kom over koreansk hudpleie.

– Da jeg flyttet fra Filippinene til Norge fikk jeg masse kviser. Jeg så mange internasjonale influensere anbefale koreansk hudpleie, så de inspirerte meg til å prøve, sier Sheila.

Populariteten øker

Daglig leder for nettbutikken Skinsecret, Bo Myrås, sier de har opplevd en holdningsendring til koreansk hudpleie i Norge de siste årene.

Bo Myrås tror på koreansk hudpleie kommer bare til å bli mer populært de neste årene. Foto: Privat

– Da vi begynte i 2017 var det mange som omtalte det som en trend, men nå har koreanske produkter etablert seg i det norske markedet, på lik linje med produkter fra Vesten, forteller Myrås.

Nettbutikken opplevde størst salgsøkning under pandemien, men etterspørselen fortsetter bare å øke.

– I 2023 solgte vi dobbelt så mange produkter som året før, og det forventes en økning i året som kommer, sier han.

Seniorrådgiver ved Statistisk sentralbyrå (SSB), Anette Grasmo Bergman, bekrefter at importen av hudpleie fra Sør-Korea har økt de siste årene.

Vær forsiktig

Kosmetisk dermatologisk sykepleier Rannveig Welle sier hun skjønner entusiasmen til koreanske produkter, men håper folk er forsiktige med hva de putter på ansiktet.

– Mange av produktene er merket på koreansk, noe som gjør det vanskelig for forbrukeren å vite hva de inneholder. Produktene er heller ikke underlagt samme kontroll som produktene vi kjøper fra vestlige merker.

Mange finner produktene gjennom TikTok. Koreansk hudpleie markedsføres aggressivt i alle kanaler der unge er, med løfte om at K-beauty skal gi deg «glass skin», eller den perfekte huden, sier Welle.

Rannveig ber folk være forsiktig med hva de putter på ansiktet sitt. Foto: Privat

Hun kritisk til at barn og unge i tenårene hopper på disse hudpleietrendene. For ung hud holder det med en enkel hudpleierutine.

– Å begynne å behandle en hud for tidlig eller bruke feil produkter kan skape problemer, sier hun.

Welle tror mange liker koreansk hudpleie fordi den gir lovnaden om fin hud. Hudpleien vektlegger hudbarriere, de har sterkt fokus på solbeskyttelse, noe som i prinsippet er en god tanke.

– Men det er viktig å huske at produktene er tilpasset asiatisk hud som har andre behov enn nordisk hud, og brukt feil vil produktene virke mot sin hensikt, sier hun.

Hun er dermed skeptisk til påstanden om at koreansk hudpleie er bedre enn vestlig.

– Når jeg ser på ingrediensene i koreanske produkter er det ikke noe som tilsier at disse skal ha bedre effekt enn vestlige produkter. Jeg tror imidlertid at effekten har sammenheng med at man faktisk har en hudpleierutine man følger over tid, sier Welle.

Welle oppfordrer unge til å søke veiledning før man begynner en hudpleierutine. Hver hud har ulike behov og det er viktig at man får produkter tilpasset sin hud.

Tester produktene før bruk

Selv om Hani og Sheila elsker koreansk hudpleie, er de likevel forsiktige med hva de putter på ansiktet.

Hvis jentene er usikre på et produkt så tester de et annet sted, før de putter det på ansiktet. Foto: BALSHARAN KAUR / NRK

Sheila bruker god tid på å sette seg inn i ulike produkter, for henne er hudpleie viktigere enn sminke. Hani forteller at det har vært noen bomkjøp, og ikke alle produkter har funket for henne.

– Jeg prøver å tenke på hva jeg har behov for, og ikke bare kjøpe alt som er der ute, sier Hani.

Begge jentene merker at interessen for koreanske hudpleie er større enn før, og de får oftere enn før spørsmål fra familie og venner.

Både Sheila og Hani tror produktene er kommet for å bli. Foto: Balsharan Kaur / NRK

– Jeg trodde jeg hadde mistet min Cosrx solkrem, men etter flere uker fant jeg den i skapet til broren min. Han hadde hørt den var bra på TikTok, og tatt den fra meg, sier Hani.

Det er også blitt mye enklere å få tak asiatisk hudpleie.

– Før fikk man kun tak i det på nett, men nå har flere norske butikker begynt å selge koreanske produkter. Det blir stadig mer tilgjengelig, så det er nok her for å bli.





