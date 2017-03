Lus smitter ikke fra lue til lue

Du trenger ikke bekymre deg for lus som hopper fra lue til lue, boltrer seg på puter, dyner i sofaer og på stuegulvet. Lusemytene er langt mer seiglivede enn lusa.

– Lusa krabber ikke over på luer eller klær, sier Preben Ottesen, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Preben Ottesen har gitt råd om lus i en årrekke, men sier mytene er seiglivede. Foto: Anette Torjusen / NRK

Han forteller at lusa maks lever i to døgn utenfor mennesker, og de vil også bli så svekket av tørke og kulde at de knapt vil klare å krabbe opp på et nytt menneske.

Fant ingen lus på luer

Mens lusa herjer sliter foreldre seg ut med å fryse ned sengetøy, vaske klær og hår. Men det er det absolutt ingen grunn til, ifølge Ottesen.

– Det er bare seiglivede myter. Lusa er en hjelpeløs skapning hvis den forlater et menneskehode. Beina har krumme klør spesiallagd for å klatre langs hårstrå. På en glatt flate er de som «Bambi på isen».

Mytene om lusa er mange, men de fleste stemmer faktisk ikke. Foto: Preben Ottesen / Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Myten om at lua er verstingen, er det heller ingen grunn til å bekymre seg for. Flere studier beviser det motsatte. Blant annet en studie som ble publisert i International Journal of Dermatology.

– For å teste mulig smitte fra luer, ble 1000 luer undersøkt, samtidig som man fant til sammen 5500 lus på barna som eide dem. Ingen lus ble funnet på luene.

– Klarer ikke å holde seg fast

Lusa klarer heller ikke å bevege seg på klær.

Hår mot hår er den verste smittekilden til lus. Foto: Maria Elsness / NRK

– Noen finner lus på hodeputer og tar det som bevis på at lus kan smitte fra sengeklær eller gjenstander. Forklaringen er en annen: Lusa lever bare cirka tre uker.

Når de er døende klarer de ikke lenger å holde seg fast i håret.

– Det vi ser på puta er derfor lus som snart dør, og derfor ferdige med å legge egg.

Hans råd er at du sjekker hodet for lus ofte.

– Lusa tør ikke forlate et hode før et annet hode er tett inntil, slik at de raskt kan krabbe over fra hår til nytt hår. Dette er de imidlertid spesialister på.

Inger-Lise Wilhelmsen forteller at de merker at det er flere myter om lus som florerer. Foto: Anette Torjusen / NRK

Ikke skittent

Inger-Lise Wilhelmsen er teamleder for skolehelsetjenesten i bydel Gamle Oslo.

Hun bekrefter at det er mange myter fra gammelt av som henger i, selv om de sender ut all oppdatert informasjon de får fra helsemyndighetene.

– Lus blir fortsatt sett på som både skittent og urent, selv om lus trives like godt i rent hår.