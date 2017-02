Dropp ullvasken – lufting holder

Lang skitur, gåtur eller løpetur i vinterferien? Ikke styr med å vaske ullgenseren etter en dag med aktivitet. Vann og såpe er ikke nødvendig.

– Ikke vask ull. Det er mye mer effektivt å lufte ullplaggene, sier forsker Ingun Grimstad Klepp ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO til NRK.

– Må ikke vaskes ofte

Hun sier at lufting nemlig er det mest effektive du kan gjøre for å få bort lukt fra ulltøyet ditt.

– Ull har ikke noe imot vann, men vasking er tidkrevende og miljøbelastende. I noen tilfeller kan også ulla bli hard og krympe hvis du vasker for mye og feil.

Ingun Grimstad Klepp ved Statens institutt for forbruksforskning mener lufting er det beste for ulla. Foto: Hanna Huglen Revheim / NRK

Hun anbefaler alle som skal være i aktivitet å bruke ull, særlig hvis man blir mye svett. Men det er ikke alltid svettelukten som er det største problemet.

– Andre kroppsprodukter kan være et større problem enn svettelukt og vi utnytter faktisk altfor lite muligheten til ikke å vaske.

Får du flekker på ull, kan du fjerne dem med vann. Det funker helt fint å tørke av flekken med en våt klut eller serviett. Du kan også skylle flekken gjennom springen i vasken din.

SIFO-forskeren får støtte av Erik Hegbom, direktør i Kari Traa. Han anbefaler også lufting.

– Dette er en av de unike egenskapene til ull. Går du noen dager på ski, holder det å henge opp ulla til lufting. Skal du vaske, bør du bruke vaskemiddel for ull.

Han sier mange vasker ull på samme måte som bomull, noe han ikke anbefaler.

Også produktsjef hos Ulvang, Lars Thronsen, går for lufting.

– Ull er faktisk svært selvrensende. Det er nesten utrolig hvor lite undertøy i ull lukter sammenlignet med syntetiske superundertrøyer, sier han til NRK.

– Klem ut vannet

Hvis du først skal vaske ulla di, bør du vaske med redusert mengde tøy, er hans råd.

– En helt full vaskemaskin kan ødelegge fibrene i dine favoritt-ullplagg. Ullplagg kan sentrifugeres på full hastighet for å suge ut mest mulig vann. Det er imidlertid viktig at ikke trommelen stappes helt full.

Ikke stapp trommelen helt full når du skal sentrifugere ulla. Foto: Anette Torjusen / NRK

Han sier det er viktig å lese vaskelappen på produktet nøye.

– Har du ikke en tilgang til en sentrifuge, klem ut vannet uten å vri eller strekke på plagget. Veldig viktig at plagget ikke er søkk vått når det henges til tørk. Husk at ull er et naturfiber som kan oppføre seg litt ulikt fra plagg til plagg, og også fra vask til vask.