Kronikken «En bønn til foreldre: Ikke bli sure når vi ringer» har skapt engasjement den siste tiden, både blant barnehageansatte og småbarnsforeldre.

Vanja Cecilie Aspenes er pedagogisk leder i barnehage. Hun har skrevet kronikken om at noen foreldre blir sure når de må hente sine syke barn. Foto: Privat

Det er Vanja Cecilie Aspenes som har kommet med utspillet om foreldre som blir irriterte når barnehagen ringer for å be dem hente sitt syke barn.

– De aller fleste foreldre takler det bra, men det er alltid noen vi kvier oss for å ringe. Dagen etter kommenterer de gjerne at barnet ikke var sykt allikevel, sier Aspenes, som selv jobber som pedagogisk leder.

Hun ber om forståelse for at barnehagen vurderer hva som er best for barnet.

– For mange oppleves det nok vanskelig når det er mye sykdom. Jeg tipper samvittigheten for jobben spiller inn.

– Føler seg i skvis

At mange foreldre føler seg maktesløse i denne klemma, bekreftes av universitetslektor Kristine Warhuus Smeby.

Kristine Warhuus Smeby er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU og Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Foto: Privat

– Mange småbarnsforeldre føler seg i skvis mellom jobb og familieliv, sier hun.

Hun mener det krevende samfunnet vi lever i, fører til at småbarnsforeldre kjenner på presset:

– Det er ikke gøy å si til sjefen at du må hente i barnehagen når du har en tidsfrist hengende over deg, sier Smeby.

Hun har skrevet doktoravhandling om det mentale ansvaret for at jobb og familie skal la seg kombinere.

– I min studie tok foreldrene en sykedag hver. Ble det en tredje dag, ble det forhandling om hvem som skulle få gå på jobb, ikke om hvem som skulle være hjemme.

Hun tror rettighetene vi har i arbeidslivet ikke alltid oppleves så reelle:

– Mange opplever at de må utføre de samme oppgavene, bare på kortere tid.

– Ringer for en grunn

En uformell spørreundersøkelse utført av barnehage.no viser at en av fem barnehager ofte opplever at foreldre uttrykker misnøye:

Astrid Midtsund er helsesøster ved Ullern Helsestasjon i Oslo. Foto: Privat

– Vår erfaring er at barnehagene og foreldrene stort sett samarbeider godt om dette, men at det enkelte ganger oppstår vanskelige situasjoner. Oppfordringen til foreldre er å lytte til barnehagens vurderinger, sier Marius Iversen, kommunikasjons­direktør i Private Barnehagers Landsforbund.

Han støttes av helsesøster Astrid Midtsund:

– Når barnehagen ber deg hente barnet, er det for en grunn. Syke barn har ingenting i barnehagen å gjøre. Og ja, barnet kan virke annerledes i barnehagen enn hjemme, men husk at de minste barna er for små til å være utspekulerte i slike situasjoner, fastslår hun.

Helsesøsteren har forståelse for at det er slitsomt med mye sykdom, men råder til å minne deg selv på at dette kun gjelder noen få år av livet.

– Hvem er det som takker deg for innsatsen når du blir gammel? Barna er med deg resten av livet.