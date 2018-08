Gult gress, visne planter og trær som henger med bladene, er kanskje ikke drømmehagen du så for deg da du startet å pusle i hagen i våres.

– Det er en prøvelse å holde liv i hagen i år, sier gartner Steinar Johansen, kjent fra NRKs Hagen min.

– Vann frukttrærne

Hvis vi begynner med det gule gresset i hagen din, så bør du la det få være i fred. Ikke prøv å slå det og ikke ta frem gjødsel.

– Hvis du gjødsler nå, så får du bare sviskader i gresset, sier Johansen

Det siste du bør gjøre nå, er egentlig å prioritere å vanne gresset. Da bør du heller gi en kanne til frukttrær og busker i hagen din.

– Spesielt frukttrær. Får du en svekket og skadet plante av tørken, tåler den vinteren dårlig. En hard vinter kan ta livet av den.

Frukttrær bør få litt vann nå, slik at de takler en kald vinter med frost bedre. Foto: Anette Torjusen / NRK

Jens Fremming Anderssen, nettredaktør i Det norske hageselskap, sier at selv om plenen din er gul, betyr ikke det at den er død.

– Gress har en utrolig evne til å gå på «sparebluss» og se livløs ut. Om du vanner plenen er det viktig å gjøre det skikkelig, ikke litt og litt. Sporadisk vanning vil nemlig forstyrre mekanismene som settes i gang ved tørke. La den heller få være helt i ro nå og ikke vann gresset nå, sier han til NRK.

– Sjelden opplevd lignende

Når det gjelder resten av hagen, har ekspertene følgende råd:

– Henger plantene dine, så er det bare snakk om en ting, nemlig livredning. Det er å vanne. Det er ikke så nøye hvordan du vanner, det viktigste er å få på vann. I år er det ekstremt tørt, jeg har sjelden opplevd lignende, sier NRK-gartneren.

Nettredaktøren i Hageselskapet, forklarer at staudene har ulike behov i tørkeperioder, men nyttevekster kan gå i det man på fagspråket kaller stokk.

Mange planter ser slik ut etter en tørr sommer. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Tørke er en trussel og planten vil skynde seg med å sikre ny vekst ved å gå over i et såkalt generativ stadium. Den blomstrer og setter frø. Dette betyr at planten går i stokk og endrer smak.

– Er det håp for de knusktørre hagene?

– Det vi trenger er en rotbløyte, en nedbørsmengde på minimum 30 millimeter over flere dager. Slikt stabilt regn over tid fører til at vannet finner veien helt ned til røttene.

Hans råd er også at du i fremtiden velger planter i hagen din som tåler tørke.

– Om du bevisst velger tørketålende planter innimellom vil du ha en større garanti for grønne innslag også under tørkeperioder.