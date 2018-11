– Dette problemet er det flest unge som klagar på

– Vi ser mange tvistesaker mellom utleigar og leigetakar. Mykje hadde vore løyst med litt betre kommunikasjon, meiner Kolbjørn Mohn Jenssen, dagleg leiar i Mycoteam.

Mycoteam arbeider mellom anna med å førebygge og handtere fuktrelaterte skader i bygg.

– Når vi blir kontakta på grunn av mugg, er det oftast av unge leigetakarar som nett har flytta for seg sjølv. Dei tørkar tøy inne og dusjar ofte. Kanskje har dei skrudd ned temperaturen for å få ei billegare straumrekning. Då får ein lett mugg i leilegheita, fortel han.

Det er no, i overgangen til vinterkulda, at muggsoppen trivst best. Mycoteam får som regel dei første telefonane på nyåret. Då har muggsoppen utvikla seg til å bli eit problem.

Kondens på vindauge tyder på for høg luftfukt. Illustrasjonsfoto. Foto: Illustrasjonsfoto / Mycoteam

– Gje leigetakar bruksrettleiing

Utleigar kan ikkje forvente at leigetakar veit kva som må til for å unngå for høg luftfukt, meiner Jenssen.

– Det gjeld særleg i kjellarleilegheiter i eldre bustader, seier han.

– Mitt råd til utleigarar er å sørgje for å gje leigetakar ei bruksrettleiing når dei flytter inn. Der bør det stå kva ein må passe på så det ikkje oppstår fuktproblem og muggsopp. I nokre leilegheiter er det heilt naudsynt.

Ein kan gjere mykje sjølv

– Det er mange som blir veldig redde når ein ser antydning til det i vindaugskarmen eller bak eit skap, seier Ragnhild Løseth, ansvarleg advokat i Leigeboerforeningen.

Dei har opp til fleire saker i veka som dreier seg om fukt og mugg.

Ifølgje Løseth er det ikkje grunn til panikk om ein ser danning av enkelte typar muggsopp.

– Kondesmuggsopp er relativt vanleg. Den kan ein bli kvitt ved å gjere mindre tiltak, og utgjer ikkje nødvendigvis ein mangel ved bustaden, fortel ho.

Om det byrjar å danne seg muggsopp, gjeld det å vaske området godt og halde det tørt.

– Ha i tillegg avstand mellom møblar og veggen, slik at det ikkje hopar seg opp med fukt, seier Løseth.

Det kan vere lurt å sjekke ytterhjørna i bustaden for kondensmuggsopp. Illustrasjonsfoto. Foto: Mycoteam

Sørg for å ha dokumentasjon

I visse tilfelle kan ein krevje at utleigar gjer utbetringar. Då skal muggsoppen utgjere ein mangel i leilegheita, som ikkje skuldast at leigetakar ikkje har lufta godt nok.

– Ta mange bilete og ha skriftleg kommunikasjon. Då har ein bevis om det skulle oppstå ein konflikt, seier Løseth.

Utleigebustader har ofte dårlegare standard enn sjølveigde bustader. Det kan igjen føre til at ein lettare får fuktskadar, meiner ho.

– I ytste konsekvens kan ein ha krav på å få avslutte kontrakten. Det gjeld bustader der det er påvist at det er farleg å bu, og ingenting blir gjort av utleigar for å ordne opp, fortel ho.

Tips for å unngå muggsopp: Ekspandér faktaboks Sjekk regelmessig bak senger og andre store møblar som står inntil ytterveggar.

Sørg for god ventilasjon.

Sjekk vindauge på soverommet om morgonen. Om det er kondens på ruta er det for høg luftfukt.

Set vindauga på vidt gap i eit par minutt om morgonen. Då får du ut all fukt som du har pusta ut i løpet av natta, utan å kjøle ned veggane.

Sørg for at lufteventilar alltid er opne.

Bruk tørketrommel om du må tørke tøy inne. Eventuelt luft godt medan du tørker tøy. Kjelde: Mycoteam