– Det er trist at jeg ikke kan ta med barna på ferie

– Det feriepresset har jeg følt på i flere år. Det er utrolig trist når barna spør hvorfor ikke vi kan reise på sommerferie, sier Christine Andersen fra Tønsberg.

Andersen har tidligere jobbet med flyktninger, men nå er hun ufør. Hun har barna Nicolay (16), Sebastian (15) og Tine Jamila (7).

– Når du har vært arbeidsufør i flere år, så får du jo naturlig nok heller ikke skattepenger eller feriepenger. Og derfor har vi dessverre ikke råd til å reise bort på sommerferie, sier til Andersen til NRK.

Likevel er det ikke eksotiske reisemål som står høyest på ønskelista til alle, men fine opplevelser å dele med familien i sommerferien.

Føler på feriepress

Ifølge en undersøkelse som DNB har fått gjennomført, føler en av tre foreldre på et press til å reise bort i ferien for at barna skal ha noe å fortelle om når skolen starter opp igjen i august.

Finansrådgiver Hanna Folkvord i DNB. Foto: DNB

– Økonomiske forskjeller kommer tydeligere frem i sommermånedene. Alle snakker om hvor de skal og hva de skal gjøre, og da er det tungt å være den familien som bare skal sitte hjemme, sier finansrådgiver Hanna Folkvord i DNB.

– Når man ikke har råd til ferie, føler man seg gjerne utenfor og annerledes enn «alle andre». Dette gjelder jo både foreldrene og barna. Som forelder tror jeg det å ikke ha råd til ferie gir en følelse av å ikke strekke til overfor barna.

Ønsker seg opplevelser

– At mange føler på et feriepress stemmer godt med våre erfaringer, sier Kristin Oudmayer. Hun er ansvarlig for Unicef sin portal Feriesentralen, der alle som vil kan hjelpe andre med å få en fin og minneverdig ferie.

Kristin Oudmayer er ansvarlig for Unicef sin portal Feriesentralen. Foto: Harald Inderhaug / NRK

I en landsomfattende undersøkelse utført av Unicef svarer 27 prosent av barnefamilier med en samlet inntekt på under 300.000 kroner at de ikke makter å gi barna en god nok sommerferie. Ifølge Oudmayer handler det ikke nødvendigvis om å kunne reise bort til eksotiske og flotte reisemål.

– Mange forteller at de av ulike årsaker som økonomi, sykdom og ensomhet ikke har mulighet til å gi barna sine opplevelser litt utenom det vanlige i ferien. Mange er glade «bare» for å låne en enkelt hytte eller få gratisbilletter til badeland, sier Oudmayer.

Christine Andersen drømmer om å ta med familien til varmere strøk, men er absolutt enig i at opplevelsen er det viktigste.

– Det er opplevelsene jeg gjerne vil gi barna mine. Vi kunne like gjerne dratt til en fornøyelsespark eller hyttetur. Og det håper jeg vi kan få til, avslutter hun.