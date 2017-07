6000 søkte om gratis ferie – halvparten fikk

– Alternativet ville vært labert, for å si det sånn. Så vi er veldig glade for at vi fikk mulighet til å være med på denne turen, sier John Erling Tronhus.

Han og resten av familien er blant de heldige som fikk være med på tur til Tromsdalen i Verdal i regi av Røde Kors. Rekordmange får tilbud om gratis ferie i sommer, men like mange fikk avslag.

– Det forteller at behovet for gode ferieopplevelser er enormt, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland.

– Mange går denne tiden i møte med en klump i magen

Til sammen har 3000 barnefamilier av 6000 søkere fått tilbud om å være med på «Ferie for alle».

Generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apepland, sier de må jobbe enda hardere for at alle barn som trenger det skal få mulighet for en ferie. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Når vi bare kan gi plass til under halvparten, så sier det oss at vi må jobbe enda hardere og vi må få enda flere på banen slik at alle barn som trenger det får en mulighet, sier Apeland.

I en landsomfattende undersøkelse utført av Unicef svarer 27 prosent av barnefamilier med en samlet inntekt på under 300.000 kroner at de ikke makter å gi barna en god nok sommerferie.

– Det er en betydelig andel av foreldre i Norge som går denne tiden i møte med klump i magen, og som ser for seg at det blir mange, lange uker uten å kunne gi ungene sine noe ekstra, som de opplever at mange andre foreldre kan gjøre, sier fagansvarlig i Unicef Norge, Kristin Oudmayer.

Vaiar skulle ønske hun kommet hit hver dag i ferien. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Vil skape gode minner

Røde Kors ønsker at alle barn skal ha gode minner å se tilbake på når skolen starter i høst, og håper at andre frivillige organisasjoner vil bidra til feriedugnaden.

Undersøkelsen til Unicef viser at nesten sju av ti ønsker å hjelpe barn med å få en positiv opplevelse i sommer. Mye er opp til hver enkelt av oss, forteller Oudmayer.

– Vi vet ikke hvem det er som egentlig strever og hvem som er alene, men hvis vi møter de rundt oss med et litt mer åpent sinn og et ønske om å skape gode minner, så vil vi garantert treffe på noen som det vil bety ekstra mye for.

Sommerleiren i Tromsdalen i Verdal varer i en uke og familiene kan blant annet være med på grottevandring. En av deltakerne er Vaiar.

– Jeg skulle ønske vi kunne kommet hit hver dag. Det er så gøy, sier Vaiar.