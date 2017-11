Vi skal bruke like mye på julekalender i år som i fjor, og det er kvinner som skal bruke mest på årets julekalender.

Mens mannen skal bruke 266 kroner hver i snitt, skal kvinnen bruke 336 kroner, viser en undersøkelse fra DNB.

– På fire år har pengesummen vi bruker på julekalender økt med cirka en hundrelapp per person. Det skyldes nok at det har kommet en rekke ferdigkalendere på markedet, der de dyreste koster flere tusen kroner, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

Men du trenger ikke å bli ruinert.

– Julekalenderen er en fin mulighet til å glede de vi har nær oss i julen, men det trenger ikke å koste skjorta. I dag er gjerne tid en mangelvare, ikke ting, sier hun.

Her er tipsene du trenger til å lage både en billig eller gratis julekalender.

1. Klatrekalender

Her har Marthe Frantzen Veum laget en klatrekalender av ispinner. Foto: Marthe Frantzen Veum

Marthe Frantzen Veum delte denne julekalenderen av ispinner og blomsterpinner på sosiale medier, og fikk rask mange positive tilbakemeldinger.

– Den er veldig lett å lage. Sønnen min har stått for malingen og isspisingen, mens jeg har limt og laget tekst, forteller hun til NRK.

For å lage stige til den klatrende nissen har hun brukt 26 ispinner, to blomsterpinner, maling, superlim/pistollim, tusj, hengenisse og eventuelt pynt. Men du kan også bruker pinner fra naturen, fyrstikker eller pinner fra gamle kjærligheter.

Frantzen Veum forteller at hun malte ispinnene og deretter limte dem på blomsterpinnene.

– Pass på at avstanden mellom ispinnene er stor nok til at nissen får plass i mellom.

Hun brukte en tjukk blyant som mal og forsegla med pistollim på baksiden siden hennes nisse er litt tung.

– Jeg har skrevet dato på venstre side og antall dager igjen til jul på høyre side. Dette spør ungene om hver dag i desember, så det måtte være med, sier hun.

2. Rampenissekalender

Nisser som ramper rundt i huset ditt mens alle sover, har blitt kjempepopulært. Her har nissen sølt ris utover benken. Foto: Maria Elsness / NRK

I fjor tok den amerikanske trenden med å dele nisser som bøller på sosiale medier helt av i Norge, og i år kan du kjøpe sett i flere butikker. Men du trenger ikke å kjøpe en nisse eller et sett, du kan bare bruke en nisse du allerede har hjemme.

La den gjøre masse sprell. Alt fra å søle sukker på kjøkkenbenken til å rote. Her kan du finne på mye moro, og barna vil garantert huske rampenissen som flyttet inn jula 2017.

– Utbredelsen av fenomenet skyldes nok at vi som foreldre har lyst å glede våre barn og skape litt magi i en ellers travel hverdag, sa medieanalytiker og konseptutvikler i Helt Digital, Marius Karlsen til NRK i fjor.

Billige nisser får du kjøpt på loppemarked og brukmarked. Vi fant noen morsomme fra 25 kroner og oppover.

3. Minnekalender

Dere har garantert mange gode minner sammen som da sola varmet midt i juli og dere dinglet i en hengekøye mens båtene tøffet forbi. Foto: Anette Torjusen / NRK

Denne passer også best til større barn og voksne: Bruk litt tid på å søke på nettet etter temaer og ting som interesserer mottakeren. For eksempel teksten i favorittsangen eller snitt-temperaturen på favorittreisemålet?

En artikkel som bekrefter noe fra en diskusjon dere har hatt? Skriv ut 24 nettartikler, og knyt en rød sløyfe rundt hvert ark. Både stilig og morsomt. Denne kalenderen kan gjenbrukes år etter år.

4. Omtankekalender

Skriv noe hyggelig på 24 brev som viser at du bryr deg. Foto: Maria Elsness / NRK

– Skriv ned 24 ting du setter pris på ved din kjære eller barna på små papirlapper. Legg det oppi en krukke eller kurv og la han eller hun trekke en hver dag, sier Silje Sandmæl i DNB.

5. Kjærlighetskalender

Hva med en romantisk middag med din kjære en kveld? Foto: Anette Torjusen / NRK

Gi bort en hyggestund hver uke til kjæresten eller mannen din.

– Skriv ned hyggelige aktiviteter dere kan gjøre sammen en dag i uka frem til jul. Det kan være en tur på kino, en romantisk middag du lager selv eller en skitur med kakao, sier Sandmæl.

6. Aktivitetskalender

Bake boller kan være en hyggelig aktivitet. Kanskje en varm kakao med krem hører til? Foto: Anette Torjusen / NRK

Legg inn morsomme aktiviteter i julekalenderen.

– Det trenger ikke å være hver dag, du kan godt legge inn noe som skal skje hver helg. En aktivitet kan være baking, spillkveld, aketur eller lignende, sier forbrukerøkonomen.

Hva med en filmkveld med familien, en tur i svømmehallen, en fisketur eller en tur i skogen med bål og pinnebrød, foreslår Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender til NRK.

7. Bildekalender

Bilder av barna fra da de var små, er alltid populære. Barn er glade i se på bilder av seg selv som små. Foto: Maria Elsness

Alle barn liker å se bilder av seg selv som små.

– Finn frem 24 koselige bilder som barnet ditt kan lime inn i et album som følger med. Ta bilder fra ferieturer, bursdager og så videre, og skriv noen ord om opplevelsen sammen med barnet ditt ved siden av bildet.

Denne kalenderen fungerer også til din kjære.

Silje Sandmæl i DNB. Foto: DnB

– Da kan du finne frem bilder helt tilbake til den perioden dere møttes, sier Sandmæl.

8. Juleverkstedkalender

Juleverksted og de sju slaga står kanskje på kalenderlista? Foto: Øystein Økter / NRK

Planlegg en ting dere kan lage sammen hver helg frem til jul.

– I kalenderen pakker du inn ulike deler som trengs til helgens juleverksted.

Sandmæl foreslår at du for eksempel en uke kan kjøpe inn små ting som silkepapir, klistremerker, glitter og fargeblyanter til å lage julekort. Eller du kan kjøpe søte kakeformer eller en liten kjevle.

– Pakk inn alle tingene i fem små gaver og la barnet gjette seg frem til hva dere skal lage til helgen.

Andre eksempler på hva du kan pakke inn er ulike perler og snor for å lage smykker eller ingredienser til trolldeig eller julekjeks.

9. Gjenbrukskalender

Her har Svenningsen bruker rekvedplanken til kalender til jul og knagg ellers i året. Hun bruker lærertyggis til å feste bambi og stjerner slik at hun lett kan fjerne det igjen. Foto: Vibeke Svenningsen

Bloggeren bak Vibeke Design, Vibeke Svenningsen, slår et slag for gjenbruk av kalender.

– Denne er laget av naturmaterialer som er en rekvedplanke og lerkekvister. Jeg har tatt to-tre figurer fra Panduro som jeg har dekorert som to «bambier» med jentene mine sine navn på. Så har jeg tatt små neverstjerner som pynt og små neverstjerner som pynt .

Blogger Vibeke Svenningsen. Foto: Vibeke Design

Hun sier at det som er fint med å bruke rekved, er at den kan brukes til andre ting resten av året.

– Det som også er kjekt med denne varianten, er at julepynten er satt på med lærertyggis og rekvedplanken kan brukes året rundt til andre ting. Planken bruker vi som en knagg nå, sier hun.

10. «Omvendt» julekalender

– Adventskalenderen er en fin tradisjon og kanskje vi kan gi barna tid sammen i stedet for ting de ikke kommer til å bruke? Det er bra både for familien, lommeboka og miljøet. Tenk hvor fint å få én times høytlesing eller to runder med Ludo i en luke, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender til NRK.

Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender. Foto: Renate Madsen

Hun foreslår at du kan lage en «omvendt» adventskalender, hvor barnet hver dag finner et klesplagg eller en leke som ikke brukes.

– Når det nærmer seg jul kan plaggene gis bort til for eksempel Frelsesarmeen, foreslår hun.