Slik ser du småkrypene i juletreet ditt

Preben Ottesen i Folkehelseinstituttet. Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

Blant julekuler, lenker og lys, bor det dyr som har blitt med inn i stua fra naturen. Selv konglene kan ha beboere.

– Alle juletrær bør ha en rik fauna av smådyr, ellers må man tro de er kjemisk behandlet, sier Preben Ottesen, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, til NRK.

– Kravler rundt

Ottesen forteller at et juletre kan være bebodd av spretthaler, støvlus, midd og små edderkopper. Men du kan også finne andre små dyr i treet ditt.

Småkryp-eksperten sier du selv kan sjekke hvor mange dyr som bor i juletreet ditt.

EDDERKOPP: Det bor dyr i både treet og i konglene. Her kan du se en edderkopp som hadde bosatt seg i en julegran. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

– For å sjekke at juletreet har dyr, noe det bør ha, så plasser et hvitt laken på bakken eller gulvet. Hold i stammen og dunk hardt og loddrett ned mot lakenet. Da ramler mange dyr av, og man kan lett se de kravle på lakenet, sier han.

Avdelingsdirektøren sier det ikke er noen grunn til å frykte dyrene i treet.

– Etter få dager inne i varmen tørker de inn og dør.

OPPDAGELSESFERD: Legg deg ned på knærne og se på småkrypene. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Spør ikke om dyr

Noen er allergiske mot dyr som kommer inn med juletrær, da kan man prøve følgende triks, sier eksperten.

– Jeg har ikke prøvd det selv, men har hørt at det skal hjelpe å spyle juletreet med vann før man tar det inn.

Også kongler kan inneholde dyr. Der kan du blant annet finne grankongleteger, forklarer han.

– De likner på veggedyr og kan derfor skremme folk litt, sier han.

GODT TAK: Hold i treet mens du dunker det i bakken. Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

– Hva med flåtten, blir den med inn?

– En myte. Flått overvintrer nede i bakken i strølaget, ikke i trær. Man får ikke inn flått med juletrær.

Eli Thorsen selger juletrær på Youngstorget i Oslo. Hun har aldri opplevd at noen har spurt om det bor dyr i juletreet.

– De som kommer for å kjøpe er nok mest opptatt av hvordan trærne ser ut, ikke hva som bor i dem, sier hun lattermildt.