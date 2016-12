Aina-Beathe Raneid Mortensen er helt hekta på lys, og hvert eneste år finner hun ny pynt til huset sitt.

NYTT: Aina-Beathe Raneid Mortensen synes det er gøy å lete på nettet og i butikker etter ny julepynt. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Jeg må ha noen nytt hvert år, og i år har det blitt laser på garasjen, sier hun lattermildt i det hun skrur på bryteren.

Amerikansk inspirasjon

Trendekspert Dagny Thurmann-Moe, som driver Dagny Fargestudio, sier det er populært å pynte i filmen «Hjelp det er juleferie»-stil.

– Vi ser at flere og flere små og større byer får sine julehus, som man valfarter til med barna eller i hvert fall kjører veldig sakte forbi. Dette tror jeg nok vil øke i popularitet i årene fremover, på samme måte som Halloween-pyntingen tar mer og mer av, sier hun.

TRENDY: Trendekspert Dagny Thurmann-Moe sier pynting av julehus blir mer og mer populært.

Hun mener det er viktig å ha aksept for at man vil ha det litt moro i jula.

– For noen er det stor stas og kjempemoro med alle lysene, mens andre synes det er smakløst med alle ledlysene. Jeg synes det er fint at det finnes mer enn en måte å gjøre ting på.

Hun ser tydelig at flere nå blander det norske med det amerikanske.

SNØMANN: Nisser, snømenn og reinsdyr har fått plass i hagen. Foto: Anette Torjusen / NRK

Ringer på døra for å se

– Hvis jeg kan glede ti, så bryr jeg meg ikke om den ene som blir sur og synes at dette er tull, sier Aina-Beathe og ler.

GØY: Aina-Beathe fokuserer mer på dem hun gleder enn de som blir sure. Foto: Anette Torjusen / NRK

Hun innrømmer at det blir noen kjøreturer i desember for å se hvordan andre som er like hekta på julelys som henne, pynter.

– Jeg må jo se hvordan de pynter, det er jo mye av moroa, sier den sprudlende dama.

Interessen fikk hun for mange år siden da hun så hvordan man gjorde i stand til jul på Kanariøyene.

– Jeg synes det så koselig ut og så tok jeg helt av. Nå er jeg stadig i butikker og på nettet, og synes jo dette er veldig artig.

Huset utenfor Fredrikstad har fått mye oppmerksomhet, og jevnt og trutt ringer det også på døra.

GØY: Aina-Beathe og familien synes det er gøy at mange stopper opp for å se på huset deres. Selv kjører hun rundt for å se på andre pyntede hus. Foto: Anette Torjusen / NRK

– Folk spør om de kan komme inn å se, og det kan de jo. Vi ser jo også hvordan bilene senker farten når de kjører forbi her. Noen stopper også, så det er jo veldig gøy, sier hun.

Jobben med å henge opp starter i slutten av oktober, og det er mannen Jens som trår til.

– Hvor mye har alle disse lysene kostet dere?

– Ikke spør, julepyntingen går hardt utover budsjettet. Men vi sparer ikke på noe i desember, smiler hun, og røper at strømregningen øker med 3000 kroner i julemåneden.